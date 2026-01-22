1月21日（水）放送の『ABEMA Morning』では、浦林凜アナウンサーが初登場。意気込みを語り、視聴者から寄せられた「私の初挑戦」というテーマでは、彼女の意外な素顔が明かされた。

【映像】意外な素顔が明かされる瞬間（実際の映像）

番組冒頭、浦林アナは「一人で番組を持つのは初めてで、とても緊張している」と率直な心境を吐露。「精一杯頑張るので、温かく見守ってほしい」と視聴者に呼びかけ、フレッシュなスタートを切った。

また、番組では視聴者から初挑戦エピソードが寄せられた。「一人でライブに行ってみたい」というコメントに対し、浦林アナも「夏のロックフェスにずっと行ってみたいと思っていた」といい、「今年はライブに挑戦する」と宣言した。

自炊に苦戦する声には、「本当に大変。時間がないとできない」と深く共感。最近、「スープの自動調理器」を購入したものの、まだ使えていないというエピソードを明かし、「一緒に頑張りましょう」とエールを送った。

フルマラソン完走を目指す視聴者の声には、「私も走るのが大好き。100キロを走る『ウルトラマラソン』にも出たことがある」と明かし、5キロ地点や終盤の辛さに共感しつつも、「応援された時の頑張ろうという気持ちはよく分かる」と、経験者ならではの視点で視聴者の挑戦を称賛した。

その他、「50代で始めたプログラミング、画面が動いた瞬間感動した」という声には、大学時代の自身の経験を重ねて同意。布団の丸洗いに大苦戦したという日常的な悩みに対しても、「布団乾燥機の活用」を提案するなど、終始視聴者に寄り添う姿勢を見せた。

（『ABEMA Morning』より）