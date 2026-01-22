NY³ôÈ¿È¯¡¢588¥É¥ë¹â¡¡²¤½£¤Ø¤ÎÊÆÄÉ²Ã´ØÀÇÅ±²ó¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û21Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Á°ÆüÈæ588.64¥É¥ë¹â¤Î4Ëü9077.23¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤ò½ä¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬²¤½£8¥«¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÅ±²ó¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤È²ñÃÌ¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤àËÌ¶Ë·÷Á´ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Íè¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¸«Á÷¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆ²¤¤ÎÂÐÎ©·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¿´Íý¤¬²þÁ±¤·¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢800¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£