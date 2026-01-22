『ミスタードーナツ』×『GODIVA』55周年記念の特別ドーナツ ネット限定できょうから予約開始
ミスタードーナツは、「Mister Donut」×「GODIVA」シリーズから、ミスタードーナツ55周年記念商品として『トリオハート ショコラ＆プラリネ』を期間限定で発売する。商品はミスドネットオーダー予約注文限定の商品で、受取日前日までの予約で購入可能。予約開始はきょう22日からとなり、商品の受け取りは2月4日から。
【写真】おいしそう！『トリオハート ショコラ＆プラリネ』
55周年を迎えたミスタードーナツでは「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる。
『トリオハート ショコラ＆プラリネ』は一つひとつの仕上げやトッピングなど、細部までミスタードーナツとゴディバのこだわりが積み重ねられた、今だけの特別な一品。トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地に、プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ねた。
また、ココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のかわいらしいハートチュロは、そのままでもディップしながらでも、さまざまな食べ方で楽しめる。
販売はミスドネットオーダー実施店で行われ、店頭での販売はない。受け取り当日の注文はできず、受取前日までの予約が必要となる。
【写真】おいしそう！『トリオハート ショコラ＆プラリネ』
55周年を迎えたミスタードーナツでは「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる。
また、ココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のかわいらしいハートチュロは、そのままでもディップしながらでも、さまざまな食べ方で楽しめる。
販売はミスドネットオーダー実施店で行われ、店頭での販売はない。受け取り当日の注文はできず、受取前日までの予約が必要となる。