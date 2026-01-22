噂のオレンジは？ 次期Galaxy S26 Ultraの本体カラーが一部判明か
Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズの発表が近づくなか、最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」の本体カラーが一部判明したと報じられています。
著名リーカーのIce Universe氏は、Galaxy S26 UltraのものとされるSIMトレイの画像をXで公開しました。
画像から確認できるのは、ブラック、ホワイト、ブルー、バイオレットのように見える4色です。SIMトレイは本体フレームと一体で設計されており、外から見える部分は本体カラーに合わせられています。そのため、流出したSIMトレイの色から、対応する本体カラーをある程度推測することが可能です。
このなかには、以前から噂されていたオレンジカラーは含まれていません。2025年の秋には、大手掲示板RedditにGalaxy S26 Ultraのダミーユニットとされる画像が投稿され、さらに著名リーカーのMax Jambo氏が「オレンジは2026年の定番になる」と発言していたことから、オレンジ導入の可能性は高いと見られていました。
ただし、ちょうどアップルがiPhone 17 Proモデルに「コズミックオレンジ」を導入したこともあり、Samsungは「アップルの影響を受けた」と見られることを避けた可能性が考えられます。
さらに、オレンジカラーをSamsung直販サイト限定で展開する可能性も指摘されています。
