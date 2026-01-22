“新メンバー”M!LK佐野勇斗＆倉科カナが参加「ぐるナイ」ゴチ初戦後半戦は波乱の展開 20歳頃の秘蔵写真も公開
【モデルプレス＝2026/01/22】22日放送の日本テレビ系「ぐるナイ」（よる8時〜）では、新メンバー・M!LKの佐野勇斗と倉科カナが加入してのゴチ初戦後半戦を放送する。
【写真】バズり常連の27歳アイドル「ゴチ」でSTARTOアイドルと“危ないコンビ”結成
「ゴチ」新メンバーである佐野と倉科を迎えての初戦後半戦。VIPチャレンジャーには初登場の北村一輝と、毎年恒例の出川哲朗が登場する。ゴチバトルの舞台は1962年開業の伝統と格式のある、東京ドームホテル直営の中国料理「後楽園飯店」。設定金額は20,000円。ビリの自腹額は8人で16万円前後となるが誰なのか？
新メンバー・倉科の食リポには「わかりやすい」「料理している人のコメント」とさすがの安定感に一同感心。一方の佐野は隣の増田貴久（NEWS）と早くも共鳴し、危険な兆候が表れる。オーダー時には増田のハイトーンボイスをまねてオーダーし、一同騒然。岡村隆史も「ヤバイな、壊れていくな」と絶句。さらに食リポでは意味不明な発言を繰り返し、増田も「お前ヤバいぞ」と引いてしまう。初戦にしてあぶない“さのます”コンビ結成ぶりに同期の倉科も警戒心MAXか。
新メンバーそれぞれに趣味を聞くと、倉科はDIYだと言う。かなり凝った自作のメダカグッズや、本棚を紹介。北村も部屋の一部を紹介し、そのセンスの良さには脱帽。佐野は最近サウナにハマっていて、自宅に簡易サウナまであるのだそう。スタジオには自宅でも楽しめる最新のドームサウナを用意し、増田と佐野が体験する。汗をかくのが嫌いだと言う増田に、サウナの良さを売り込みたい佐野だが、なんともグズグズの展開となる。
また、1月12日の成人の日にちなんで全員の20歳頃の写真を公開。せいや（霜降り明星）、白石麻衣、倉科の初々しい秘蔵写真には「かわいい！」、北村の写真に「格好いい！」と声が上がる。出川の意外な写真には「なんだこれ？」と騒然。これには本人も反省し…。そしてナインティナインが東京に進出したばかりの頃の岡村の写真から「北村さんがバイトしているところにご飯を食べに行った」と、北村との35年前の意外なエピソードが明かされる。
元日の「おもしろ荘」で注目された芸人も登場。DOG FOOD PARTYの独特な“昆布ネタ”には倉科が「めっちゃ面白い」と爆笑。さらに優勝したアリのアゲアゲな“アリかナシか”ネタになぜか北村がドハマり。そんなアリからサプライズプレゼントが手渡され、北村もゴキゲンでレスポンスに参加する。
そして初戦もいよいよ緊張の結果発表。佐野は「読めなくなりました」。倉科は「ふうちゃん（小芝風花）の分まで頑張ります！」と意気込む。バトル前は自信満々だった北村は「楽しみにして今日きたんです。これ本当に払うの？」と戦々恐々。出川はひさびさの複数デザートをオーダーするも土壇場でビビってしまう？さらに、ヤベチャンマン特製の仁義なきおみやルーレットが登場し、岡村・出川も絶句。新メンバー、ゲスト陣は自腹を回避できるのか？初戦を制するのは誰か？（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】バズり常連の27歳アイドル「ゴチ」でSTARTOアイドルと“危ないコンビ”結成
◆佐野勇斗＆倉科カナ「ゴチ」新メンバーが登場
「ゴチ」新メンバーである佐野と倉科を迎えての初戦後半戦。VIPチャレンジャーには初登場の北村一輝と、毎年恒例の出川哲朗が登場する。ゴチバトルの舞台は1962年開業の伝統と格式のある、東京ドームホテル直営の中国料理「後楽園飯店」。設定金額は20,000円。ビリの自腹額は8人で16万円前後となるが誰なのか？
新メンバーそれぞれに趣味を聞くと、倉科はDIYだと言う。かなり凝った自作のメダカグッズや、本棚を紹介。北村も部屋の一部を紹介し、そのセンスの良さには脱帽。佐野は最近サウナにハマっていて、自宅に簡易サウナまであるのだそう。スタジオには自宅でも楽しめる最新のドームサウナを用意し、増田と佐野が体験する。汗をかくのが嫌いだと言う増田に、サウナの良さを売り込みたい佐野だが、なんともグズグズの展開となる。
◆ゴチメンバー、20歳頃の写真公開
また、1月12日の成人の日にちなんで全員の20歳頃の写真を公開。せいや（霜降り明星）、白石麻衣、倉科の初々しい秘蔵写真には「かわいい！」、北村の写真に「格好いい！」と声が上がる。出川の意外な写真には「なんだこれ？」と騒然。これには本人も反省し…。そしてナインティナインが東京に進出したばかりの頃の岡村の写真から「北村さんがバイトしているところにご飯を食べに行った」と、北村との35年前の意外なエピソードが明かされる。
元日の「おもしろ荘」で注目された芸人も登場。DOG FOOD PARTYの独特な“昆布ネタ”には倉科が「めっちゃ面白い」と爆笑。さらに優勝したアリのアゲアゲな“アリかナシか”ネタになぜか北村がドハマり。そんなアリからサプライズプレゼントが手渡され、北村もゴキゲンでレスポンスに参加する。
そして初戦もいよいよ緊張の結果発表。佐野は「読めなくなりました」。倉科は「ふうちゃん（小芝風花）の分まで頑張ります！」と意気込む。バトル前は自信満々だった北村は「楽しみにして今日きたんです。これ本当に払うの？」と戦々恐々。出川はひさびさの複数デザートをオーダーするも土壇場でビビってしまう？さらに、ヤベチャンマン特製の仁義なきおみやルーレットが登場し、岡村・出川も絶句。新メンバー、ゲスト陣は自腹を回避できるのか？初戦を制するのは誰か？（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】