【日曜劇場「リブート」初回考察】本物の儀堂は生きている？夏海＆一香の関係・消えた10億円の行方…気になるポイント4選＜ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2026/01/22】鈴木亮平が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）が18日、初回25分拡大で放送スタート。ここでは、第1話の放送を受け、ネット上で寄せられた考察をまとめる。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】初回でサプライズ発表された大物俳優
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
物語冒頭、6ヶ月前の出来事として、鶏舎に閉じ込められていた儀堂歩（鈴木亮平）を公認会計士・幸後一香（戸田恵梨香）が救出するシーンが描かれる。その際、儀堂は「決めた。リブートだ」と口にした。
その後、早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）の遺体が発見されたとし、早瀬が営むハヤセ洋菓子店を取り調べで訪れた儀堂は、シュークリームを一口食べ、後輩刑事に渡す。しかし、後に一香は「儀堂は甘いものが苦手だったから人前では食べないで」と話していた。
これらの描写から、視聴者の間では、早瀬の前に現れた儀堂はすでに別の人物からリブートしており（＝偽物）、本物の儀堂もまた、誰かに顔を変えて生きているのではないかという考察が。早瀬が儀堂にリブートするのにかかった期間は6ヶ月であり、冒頭の儀堂の発言とも結びつく。
本物の儀堂がリブートした人物としては、儀堂を監視する監察官・真北正親（伊藤英明）を有力視する声が寄せられている。真北と儀堂が登場人物の中では比較的背格好が似ており、早瀬が儀堂にリブートするために渡された資料に真北の名前が記載されていなかったことなどが理由として挙げられている。
夏海の後任であると明かしている一香。夏海の葬儀の際には、手を合わせることなく意味深げに夏海の遺影を見つめるカットが。その後、早瀬と夏海の息子・拓海（矢崎滉）のもとへ行き「下を向いている人のことは誰も助けてくれない。辛いだろうけど、自分で前向くしかない」と優しく励ましの声をかけていた。
また、早瀬のリブート後、ハヤセ洋菓子店を訪れた一香は、早瀬の母・良子（原田美枝子）に「お体、大丈夫なんですか？」と心配そうに尋ねる。すっかり常連客になっている様子で、良子からも「いつもありがとうね」と声をかけられていた。
ハヤセ洋菓子店に通い詰め、早瀬の家族を気に掛ける一香の姿から、「夏海がリブートして一香になっているのでは？」という説が浮上。早瀬がリブートする際の医者の手配や資料の準備などの手際の良さも、リブート経験があるとしたら説得力は増すだろう。
裏組織の会合にて明かされた、消えた10億円の存在。一香が「10億円の行き先はまだ分かっていません。現金の札束が消えたとなると、私にも探しようがない」と話すと、代表の合六亘（北村有起哉）は「で、儀堂さん。あなたに調べてもらってたらいきなり失踪した。まあ元々あなたのことを疑ってたんですが」と儀堂に疑いをかけていたと口に。儀堂は警棒で殴られ、意識を失ってしまった。
夏海の葬儀では、顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）が訪ねてきて「奥様は生前、何か大事なものを旦那様に託したりはしてませんでしたか？奥様に弊社の大事な書類をお預けしたままなんですけれども、それが見つからないままでして」と尋ねる場面が。その後、海江田は「犯人は儀堂で決まりじゃ」と話しており、夏海が10億円を盗んだ疑いがかけられていたことがうかがえる。第2話の予告では良子が「夏海ちゃんにお金を借りて、店を続けてました」と話している姿も映されており、夏海が何らかの裏稼業に手を染めてお金を稼いでいたことは間違いない。
夏海が10億円を奪って失踪し、リブートして一香になったとすれば、一香が10億円の行方について話さないことも納得がいく。一香には難病を抱える妹・綾香（与田祐希）がおり、妹の治療費に10億を使っているのではないかとも推測されている。
儀堂と一香は恋人関係であると話しているが、儀堂には別居中の妻・麻友（黒木メイサ）が存在する。冒頭シーンで儀堂は一香に執拗なボディチェックをしたり「裏切ったら妹ぶち殺す」と脅したりと、普通の恋人同士には見えない2人。儀堂が何者かに刺されて死んだあとも、一香は淡々と遺体を埋めていた。
公式サイトによると、儀堂と麻友は数年前から別居している。義堂と一香が本当に恋人関係であった可能性もあるが、なんらかの事情により恋人のフリをしている、または一香が脅されて恋人にさせられているのではないだろうか？また、命を落とした義堂は何者かがリブートした偽物であるため、一香は淡々と遺体を埋めていたのではないか？さまざまな考察が繰り広げられているが、2人の関係性はこの物語の鍵になるだろう。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】初回でサプライズ発表された大物俳優
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆冒頭シーンに隠された儀堂（鈴木亮平）の“リブート”疑惑
物語冒頭、6ヶ月前の出来事として、鶏舎に閉じ込められていた儀堂歩（鈴木亮平）を公認会計士・幸後一香（戸田恵梨香）が救出するシーンが描かれる。その際、儀堂は「決めた。リブートだ」と口にした。
その後、早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）の遺体が発見されたとし、早瀬が営むハヤセ洋菓子店を取り調べで訪れた儀堂は、シュークリームを一口食べ、後輩刑事に渡す。しかし、後に一香は「儀堂は甘いものが苦手だったから人前では食べないで」と話していた。
これらの描写から、視聴者の間では、早瀬の前に現れた儀堂はすでに別の人物からリブートしており（＝偽物）、本物の儀堂もまた、誰かに顔を変えて生きているのではないかという考察が。早瀬が儀堂にリブートするのにかかった期間は6ヶ月であり、冒頭の儀堂の発言とも結びつく。
本物の儀堂がリブートした人物としては、儀堂を監視する監察官・真北正親（伊藤英明）を有力視する声が寄せられている。真北と儀堂が登場人物の中では比較的背格好が似ており、早瀬が儀堂にリブートするために渡された資料に真北の名前が記載されていなかったことなどが理由として挙げられている。
◆一香（戸田恵梨香）は夏海？意味深描写に注目
夏海の後任であると明かしている一香。夏海の葬儀の際には、手を合わせることなく意味深げに夏海の遺影を見つめるカットが。その後、早瀬と夏海の息子・拓海（矢崎滉）のもとへ行き「下を向いている人のことは誰も助けてくれない。辛いだろうけど、自分で前向くしかない」と優しく励ましの声をかけていた。
また、早瀬のリブート後、ハヤセ洋菓子店を訪れた一香は、早瀬の母・良子（原田美枝子）に「お体、大丈夫なんですか？」と心配そうに尋ねる。すっかり常連客になっている様子で、良子からも「いつもありがとうね」と声をかけられていた。
ハヤセ洋菓子店に通い詰め、早瀬の家族を気に掛ける一香の姿から、「夏海がリブートして一香になっているのでは？」という説が浮上。早瀬がリブートする際の医者の手配や資料の準備などの手際の良さも、リブート経験があるとしたら説得力は増すだろう。
◆消えた10億円の行方 夏海（山口紗弥加）が関与か
裏組織の会合にて明かされた、消えた10億円の存在。一香が「10億円の行き先はまだ分かっていません。現金の札束が消えたとなると、私にも探しようがない」と話すと、代表の合六亘（北村有起哉）は「で、儀堂さん。あなたに調べてもらってたらいきなり失踪した。まあ元々あなたのことを疑ってたんですが」と儀堂に疑いをかけていたと口に。儀堂は警棒で殴られ、意識を失ってしまった。
夏海の葬儀では、顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）が訪ねてきて「奥様は生前、何か大事なものを旦那様に託したりはしてませんでしたか？奥様に弊社の大事な書類をお預けしたままなんですけれども、それが見つからないままでして」と尋ねる場面が。その後、海江田は「犯人は儀堂で決まりじゃ」と話しており、夏海が10億円を盗んだ疑いがかけられていたことがうかがえる。第2話の予告では良子が「夏海ちゃんにお金を借りて、店を続けてました」と話している姿も映されており、夏海が何らかの裏稼業に手を染めてお金を稼いでいたことは間違いない。
夏海が10億円を奪って失踪し、リブートして一香になったとすれば、一香が10億円の行方について話さないことも納得がいく。一香には難病を抱える妹・綾香（与田祐希）がおり、妹の治療費に10億を使っているのではないかとも推測されている。
◆儀堂（鈴木亮平）と一香（戸田恵梨香）は本当に恋人？
儀堂と一香は恋人関係であると話しているが、儀堂には別居中の妻・麻友（黒木メイサ）が存在する。冒頭シーンで儀堂は一香に執拗なボディチェックをしたり「裏切ったら妹ぶち殺す」と脅したりと、普通の恋人同士には見えない2人。儀堂が何者かに刺されて死んだあとも、一香は淡々と遺体を埋めていた。
公式サイトによると、儀堂と麻友は数年前から別居している。義堂と一香が本当に恋人関係であった可能性もあるが、なんらかの事情により恋人のフリをしている、または一香が脅されて恋人にさせられているのではないだろうか？また、命を落とした義堂は何者かがリブートした偽物であるため、一香は淡々と遺体を埋めていたのではないか？さまざまな考察が繰り広げられているが、2人の関係性はこの物語の鍵になるだろう。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】