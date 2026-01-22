定番化して欲しーーーッ！！【マクドナルド】とろっと濃厚♡「新作ホットパイ」がアツい

【マクドナルド】で甘めのサイドメニューを選びたい時は「新作ホットパイ」をチェックしてみて。塩キャラメル風味のパイが登場しており、癖になるような味わいが楽しめそうです。小腹が空いた時に良さそうなボリューム感もポイント。今回はそんな新作パイと、同じ期間にラインナップしている限定パイもあわせてご紹介します。

甘じょっぱさが癖になるかも！？「塩キャラメルアーモンドパイ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「定番化して欲しーーーッ」と熱望している新作のこちら。2月上旬まで味わえる、塩キャラメル風味のパイです。サクッと食べられそうなお手軽感とほどよいボリューム感で、小腹が空いた時にぴったり。甘じょっぱさが楽しめそうなパイは、バランスのいい味わいに食べやすさも感じられそうです。

3種類のクリームを詰め込んだリッチ感！

「塩キャラメルアーモンドパイ」の中には、レポーターHaruさんによると「とろっと濃厚な3種類のクリーム」が入っているとのこと。リッチな味わいと、柔らかな口当たりにも癒されそうです。パイはほどよく厚みがあり、こんがり焼き上がった生地に香ばしい風味も感じられそう。パッケージに入れたまま食べれば手も汚れずに済みます。

カカオの風味が楽しめそうな「生チョコクリームパイ」

つづいてはあわせてチェックしたい、期間限定のパイをご紹介。公式サイトによると「ココアパウダーを練り込んだ」という贅沢な仕上がり。カカオの風味が堪能できそうです。先程ご紹介した新作「塩キャラメルアーモンドパイ」と、食べ比べを楽しむのもおすすめ。

濃厚そうな色合いのクリームもたまらない！

「生チョコクリームパイ」の中にみっちりと詰まったクリームは、こっくりとした色合いから濃厚感が伝わってきます。レポーターHaruさんによると「ほろ苦さもしっかり感じられる」とのことで、大人が楽しめる本格的なパイに仕上がっているようです。こちらも同じく2月上旬までの期間限定なので、気になる人はお早めに。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino