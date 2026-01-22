飼い主さんと一緒にテレビでサッカー観戦をする猫ちゃんの光景が、44万再生を突破して笑顔を届けています。テレビの前を陣取って熱心に試合を見守る猫ちゃんたちの姿には、「大事な試合だからガン見しちゃうよねｗ」「試合の内容が頭に入ってこないｗ」とコメントが寄せられることに。白熱する試合に、つい身を乗り出してしまう猫ちゃんに温かな笑いが寄せられることとなりました。

【動画：テレビで『サッカーの試合』を見ていたら、猫が…全然集中できない『爆笑の展開』】

特等席でテレビの試合中継を観戦する猫ちゃんたち

テレビでサッカーの試合を楽しむ猫ちゃんの姿が話題となっているのは、Instagramアカウント『和雅 河村』に投稿されたある日の光景。その日、飼い主さんがテレビでサッカーの試合を見ていると、テレビ画面の前に白猫ちゃんとキジトラ猫ちゃんがやってきて座り始めたのだそう。ふたりはテレビの真ん中を陣取ると、ジッとテレビ画面を見つめて試合を観戦し始めたといいます。

小さな体とはいえ、猫ちゃんがテレビの前にふたりもいたら、なかなかテレビが見づらいもの。しかし、飼い主さんはしばらくの間、ふたりの様子を見守ってあげることにしたのでした。

白熱する勝負に、猫ちゃんも思わず…

テレビ画面のすぐ前に座って、特等席でサッカーの試合観戦を始めた猫ちゃんたち。右へ左へと動く選手たちに合わせて、猫ちゃんも首を左右に振ります。

すると、真剣に試合をする選手たちを見ていた猫ちゃんたちは、いつの間にか試合に夢中になってしまったようで…白猫ちゃんが思わずボールの動きに合わせて、テレビ画面に飛びかかったそう！

猫ちゃんらしいその仕草に、なんだか笑顔になってしまいます。

そんな可愛らしい姿に思わずほっこりしてしまいますが、ふたりの後ろで試合を見ていた飼い主さんは、白猫ちゃんが飛びかかったことでボールの動きが全く分からなくなってしまったそう。そしてついに、飼い主さんから心の声が漏れてしまうこととなったのでした。

飼い主さんの心の声に、共感の笑いが続々

試合に夢中になった白猫ちゃんによって、テレビ画面が見えなくなってしまった飼い主さん。すると、とうとう飼い主さんは「邪魔だｗ」と、これまで我慢していた心の声が漏れてしまったそう。

試合に夢中になる猫ちゃんの姿は可愛いものの、これでは飼い主さんが試合に集中できません。そんな光景を見た人からは、「確かにｗ」「うちも天気予報士の棒を追いかけてますｗ」と共感の声が寄せられることに。

可愛い猫ちゃんの姿に癒やされるものの、テレビに集中できなくて困っている人も少なくないようです。しかし、それでも猫ちゃんのすることならつい許してしまう飼い主さんたちなのでした。

この光景は、「猫もボールを追うんですね（笑）」「ときどき人を狙ってるｗ」「テレビはもう少し離れて見なさいね」と温かな笑いを誘うことに。

Instagramアカウント『和雅 河村』では、そんな無邪気な猫ちゃんたちと飼い主さんの日常が投稿されていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、このたびはご協力いただき誠にありがとうございました！

