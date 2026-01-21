フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社は、アウディのプレミアムBEV「Audi A6 e-tron」シリーズに、後輪駆動のエントリーモデルと四輪駆動のquattroモデルを新たに設定し、全国の正規ディーラーを通じて発売した。

両モデルは、SportbackとAvantの2種のボディタイプを展開し、圧倒的な一充電走行距離と高効率な回生システムを備えることで、ユーザーの多様なニーズに応える構成となっている。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

2025年7月発売のAudi A6 e-tronシリーズに、エントリーモデルとquattroモデルをラインアップ。それぞれSportbackとAvantの2種類のボディタイプを提供 圧倒的な一充電走行距離を誇るモデルのラインナップを拡充し、幅広いニーズに対応

アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、アウディのプレミアムアッパーミッドサイズの電気自動車（BEV）Audi A6 e-tronシリーズに、エントリーモデルのAudi A6 Sportback / Avant e-tron、ならびに四輪駆動モデルのAudi A6 Sportback / Avant e-tron quattroを設定し、本日より全国のアウディ正規ディーラー（126店舗、現時点）を通じて発売します。

Audi A6 e-tronシリーズは、アウディがポルシェと共同開発した、スポーティでハイパフォーマンスな電気自動車プラットフォームPPE（プレミアム プラットフォーム エレクトリック）を採用し、最高水準のエアロダイナミクスを達成した、プレミアムアッパーミッドサイズの電気自動車（BEV）です。優れた走行性能、一充電走行距離、効率性や充電性能に優れ、さらにアッパークラスに匹敵する広い居住空間を実現しています。

今回ラインアップに追加された後輪駆動のエントリーモデルAudi A6 Sportback / Avant e-tronは、コンパクトで効率の良い電気モーター (最高出力240kW*1) と83kWhの駆動用バッテリーにより、優れた加速と余裕ある一充電走行距離（Sportbackで647km*2、Avantで617km*2）を達成します。また、同じく追加の四輪駆動モデルAudi A6 Sportback / Avant e-tron quattroは、100kWhのバッテリーと、システム最高出力340kW*1を発生する前後合わせて2基のモーターを搭載し、より力強い走りにさらに伸長した一充電走行距離（Sportbackで725km*2、Avantで697km*2）を兼ね合わせ、ダイナミックな独自のドライビングエクスペリエンスを提供します。

Audi A6 e-tronシリーズの効率と一充電走行距離を向上させる重要な要素である、高度な回生システム（回生ブレーキ）は、最大220 kWを回生し、日常のブレーキプロセスの約95％に対応します。回生はフロント・リヤ両アクスルで行われますが、軽度の減速は効率化のためにリヤアクスルで行われます。強化された統合ブレーキシステム（iBS）により、前後アクスルごとに、機械的な摩擦ブレーキと電動モーターによる回生ブレーキのブレーキブレンディング（最適組み合わせによるブレーキング）が可能です。

Audi A6 e-tronは、プレミアム チャージング アライアンス（Premium Charging Alliance：PCA）をはじめとする150kWの急速充電器を利用時には、最大135kW（エントリーモデルは最大112.5kW）での充電が可能で、充電状態（SoC）10%から80%の充電を約35分で行います*3。AC充電には最大8kWに対応します。

PCA 1年無料プロモーションを実施中

e-tronシリーズを新車で購入した場合、PCA利用登録後の1年間、PCAの月額基本料金／都度充電料金が無料となり、Audi A6 e-tron シリーズも対象です。

通常 月額基本料金：

1,800 円／月 ＞ 無料

通常 都度使用料金：

150kW 急速充電 75 円／分 ＞ 無料

90kW 急速充電 45 円／分 ＞ 無料

※ 月額使用料金、都度使用料金は税込となります。

※ 利用登録は納車後1か月以内にご実施いただきます。

※ 本キャンペーン内容、期間は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

各種補助制度

Audi A6 e-tronシリーズは、国の「クリーンエネルギー自動車導入促進（CEV）補助金」の対象車です。Audi A6 e-tron で860,000円、Audi A6 e-tron quattroで688,000円が交付されます。また、Audi A6 Sportback e-tron performanceは、2026年1月1日以降の新規登録分から補助上限額が大幅に引き上げられ、100万8000円の補助*4が交付されることになりました。さらに、自動車税の「グリーン化特例」や、自動車重量税の「エコカー減税」および「環境性能割」による免税・非課税措置に加え、お住まいの自治体独自の補助金も併用できる場合があります。

Audi e-tronスペシャルサイトに詳細を掲載しています。以下のリンクからご確認ください。

https://www.audi.jp/e-tron/purchase_support/#merit

Audi A6 e-tron

A6 Sportback e-tron：https://www.audi.co.jp/ja/models/a6-e-tron/audi_a6_sportback_e-tron/ A6 Avant e-tron：https://www.audi.co.jp/ja/models/a6-e-tron/audi_a6_avant_e-tron/

Audi S6 e-tron

S6 Sportback e-tron：https://www.audi.co.jp/ja/models/a6-e-tron/audi_s6_sportback_e-tron/ S6 Avant e-tron：https://www.audi.co.jp/ja/models/a6-e-tron/audi_s6_avant_e-tron/

*1：ローンチコントロール起動時

*2：一充電走行距離 (WLTCモード)は、定められた試験条件での値です。実際の走行時には、お客様の使用環境 (気象、渋滞等)や運転方法 (急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。

*3：充電に適した理想的な条件下において、150kW充電器を使用した充電を想定した値であり、実際の状況により充電時間は変動します。また、バッテリーの温度や残量、充電器等に応じて、充電速度は異なります。

*4：2026年3月31日新車新規登録車両まで

リリース提供元：フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社