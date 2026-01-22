中村敬斗がルイ・ヴィトンのショーに参加

フランス2部スタッド・ランスのFW中村敬斗がルイ・ヴィトンのコレクションショーに参加した。

中村は今季フランス2部リーグ・ドゥで14試合に出場して8得点2アシストを記録。1年での1部復帰を目指すチームの攻撃をけん引している。北中米ワールドカップでも日本代表として活躍が期待される一人だ。

そんな中村はルイ・ヴィトンの2026年冬コレクションショーに来場。インスタグラムのストーリーズではキツネをモチーフとした同ブランドのフォックスバッグを手にショーに参加している様子を公開した。2020年東京五輪、24年パリ五輪の金メダリストでルイ・ヴィトンのアンバサダーも務めるスケートボーダーの堀米雄斗や俳優の桜田通とも交流していた。

モデル顔負けのスタイルで輝く姿にファンからは「さすがスポーツ選手はサマになるね」「スタイル良い」「カッコ良過ぎるやろ」「ビジュよすぎます」「敬斗くんはもうモデルやんな」「まじでイケメンすぎるし色気も凄い」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）