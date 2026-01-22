藤あや子、「憧れの大先輩」大阪の大御所タレントとの2ショット「豪華なお着物」「素敵なお二人」
歌手の藤あや子（64）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“憧れの大先輩”との2ショットを公開した。
【写真】「豪華なお着物」”憧れの大先輩”との2ショットを公開した藤あや子
20日放送のNHK『うたコン』に出演した藤。番組では、上沼恵美子が「大阪ラブレター」、モーニング娘。’26が「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」を歌った。
「今回共演できることを楽しみにしていた上沼恵美子さま」とつづり、タレント・歌手の上沼恵美子（70）との2ショット写真をアップ。「なんと!!愛読している上沼さんのご著者に生サインして頂きました 感動〜」と藤へのメッセージが入ったサインを披露した。
それに対して「わぁーーー大ファンだなんてもったいないお言葉」「嬉しすぎます 私もかねてから大ファンでございます〜!!」「頭の回転が抜群に速くて華やかで歌がお上手な憧れの大先輩です」と上沼への思いを爆発させていた。
このほか、モーニング娘。'26との集合ショットも掲載し「とっても明るくフレッシュなメンバーの皆さんからパワーを頂きました」とつづった。
この投稿に「豪華なお着物」「素敵なお二人です」「お二人ともすばらしかったです」といったコメントが寄せられた。
