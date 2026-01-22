¡Ö¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢½é¤Î¡È·ë²ÌÈ¯É½¡É¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¤ÏÁýÅÄµ®µ×¤È¡È´í¸±¤Ê¶¦ÌÄ¡É
¡¡22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡Ê¸å7¡§54¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤ÈÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤Î½éÀï¸åÈ¾¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥Á¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÁÒ²Ê¥«¥Ê
¡¡VIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï½éÅÐ¾ì¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤È¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¡£¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ï1962Ç¯³«¶È¤ÎÅÁÅý¤È³Ê¼°¤Î¤¢¤ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ëÄ¾±Ä¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö¸å³Ú±àÈÓÅ¹¡×¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï2Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£¥Ó¥ê¤Î¼«Ê¢³Û¤Ï8¿Í¤Ç16Ëü±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁÒ²Ê¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¡×¤È¤µ¤¹¤¬¤Î°ÂÄê´¶¤Ë°ìÆ±´¶¿´¡£°ìÊý¡¢º´Ìî¤ÏÎÙ¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤ÈÁá¤¯¤â¶¦ÌÄ¤·¡¢´í¸±¤ÊÃû¸õ¤¬É½¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥À¡¼»þ¤Ë¤Ï¡¢ÁýÅÄ¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ò¤Þ¤Í¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤·¡¢°ìÆ±ÁûÁ³¡£²¬Â¼Î´»Ë¤â¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¡×¤ÈÀä¶ç¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©¥ê¥Ý¤Ç¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÁýÅÄ¤â¡Ö¤ªÁ°¥ä¥Ð¤¤¤¾¡×¤È°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼ñÌ£¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÁÒ²Ê¤ÏDIY¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¶Å¤Ã¤¿¼«ºî¤Î¥á¥À¥«¥°¥Ã¥º¤ä¡¢ËÜÃª¤ò¾Ò²ð¡£ËÌÂ¼¤âÉô²°¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤¹¤ë¡£º´Ìî¤ÏºÇ¶á¥µ¥¦¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë´Ê°×¥µ¥¦¥Ê¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëºÇ¿·¤Î¥É¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÁýÅÄ¤Èº´Ìî¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¡£´À¤ò¤«¤¯¤Î¤¬·ù¤¤¤À¤È¤¤¤¦ÁýÅÄ¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤º´Ìî¤À¤¬¡¢¥°¥º¥°¥º¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£·î12Æü¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Á´°÷¤Î20ºÐº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤»¤¤¤ä¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢ÁÒ²Ê¤Î½é¡¹¤·¤¤ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡¢ËÌÂ¼¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£½ÐÀî¤Î°Õ³°¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡©¡×¤ÈÁûÁ³¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬Åìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î²¬Â¼¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¡ÖËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÌÂ¼¤È¤Î35Ç¯Á°¤Î°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸µÆü¤Î¡Ø¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£DOG FOOD PARTY¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¡Èº«ÉÛ¥Í¥¿¡É¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÇú¾Ð¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥¢¥ê¤Î¥¢¥²¥¢¥²¤Ê¡È¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«¡É¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤¼¤«ËÌÂ¼¤¬¥É¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥ê¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢ËÌÂ¼¤â¥´¥¥²¥ó¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡½éÀï¤â¤¤¤è¤¤¤è¶ÛÄ¥¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ø¡£º´Ìî¤Ï¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÁÒ²Ê¤Ï¡Ö¤Õ¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡¢¥Ð¥È¥ëÁ°¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ìËÜÅö¤ËÊ§¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÀï¡¹¶²¡¹¡£½ÐÀî¤Ï¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ÎÊ£¿ô¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤âÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥Ù¥Á¥ã¥ó¥Þ¥óÆÃÀ½¤Î¿ÎµÁ¤Ê¤¤ª¤ß¤ä¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²¬Â¼¡¦½ÐÀî¤âÀä¶ç¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤Ï¼«Ê¢¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥Á¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÁÒ²Ê¥«¥Ê
¡¡VIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï½éÅÐ¾ì¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤È¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¡£¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ï1962Ç¯³«¶È¤ÎÅÁÅý¤È³Ê¼°¤Î¤¢¤ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ëÄ¾±Ä¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö¸å³Ú±àÈÓÅ¹¡×¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï2Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£¥Ó¥ê¤Î¼«Ê¢³Û¤Ï8¿Í¤Ç16Ëü±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼ñÌ£¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÁÒ²Ê¤ÏDIY¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¶Å¤Ã¤¿¼«ºî¤Î¥á¥À¥«¥°¥Ã¥º¤ä¡¢ËÜÃª¤ò¾Ò²ð¡£ËÌÂ¼¤âÉô²°¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤¹¤ë¡£º´Ìî¤ÏºÇ¶á¥µ¥¦¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë´Ê°×¥µ¥¦¥Ê¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëºÇ¿·¤Î¥É¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÁýÅÄ¤Èº´Ìî¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¡£´À¤ò¤«¤¯¤Î¤¬·ù¤¤¤À¤È¤¤¤¦ÁýÅÄ¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤º´Ìî¤À¤¬¡¢¥°¥º¥°¥º¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£·î12Æü¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Á´°÷¤Î20ºÐº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤»¤¤¤ä¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢ÁÒ²Ê¤Î½é¡¹¤·¤¤ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡¢ËÌÂ¼¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£½ÐÀî¤Î°Õ³°¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡©¡×¤ÈÁûÁ³¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬Åìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î²¬Â¼¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¡ÖËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÌÂ¼¤È¤Î35Ç¯Á°¤Î°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸µÆü¤Î¡Ø¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£DOG FOOD PARTY¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¡Èº«ÉÛ¥Í¥¿¡É¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÇú¾Ð¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥¢¥ê¤Î¥¢¥²¥¢¥²¤Ê¡È¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«¡É¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤¼¤«ËÌÂ¼¤¬¥É¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥ê¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢ËÌÂ¼¤â¥´¥¥²¥ó¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡½éÀï¤â¤¤¤è¤¤¤è¶ÛÄ¥¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ø¡£º´Ìî¤Ï¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÁÒ²Ê¤Ï¡Ö¤Õ¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡¢¥Ð¥È¥ëÁ°¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ìËÜÅö¤ËÊ§¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÀï¡¹¶²¡¹¡£½ÐÀî¤Ï¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ÎÊ£¿ô¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤âÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥Ù¥Á¥ã¥ó¥Þ¥óÆÃÀ½¤Î¿ÎµÁ¤Ê¤¤ª¤ß¤ä¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²¬Â¼¡¦½ÐÀî¤âÀä¶ç¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤Ï¼«Ê¢¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£