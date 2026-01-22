なにわ男子・長尾謙杜、『太秦映画村 ／ UZUMASA KYOTO VILLAGE 』“太秦サポーター”就任「本当に光栄」
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が、京都・東映太秦映画村から名称を変更し3月28日に第1期リニューアルオープンする『太秦映画村 ／ UZUMASA KYOTO VILLAGE 』太秦サポーターに就任した。オープン日のセレモニー＆レッドカーペットに登壇し、同日施設内でスタートする『太秦時代劇100年」のイベント公式音声ガイドも務める。
【画像】父のかたきを討つため、刀を振り上げる菊之助（長尾謙杜）
長尾は関西からデビューし、映画『室町無頼』や『木挽町のあだ討ち』などの東映時代劇作品に出演。時代劇の未来を担う俳優のひとりとして『太秦時代劇100年』イベントを応援してもらい、より幅広い層へ関心を持ってもらうべく、起用に至ったという。
今回、同施設は「江戸時代の京へ、迷い込む」を新たなコンセプトに掲げ、20代・30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入パーク」として生まれ変わる。
映画『レジェンド＆バタフライ』『大奥』などを手掛けた東映京都撮影所の美術スタッフがリアルな江戸時代の町並みを再現するほか、江戸時代の京都を肌で感じられる花魁道中のような演出や丁半博打などの体験型コンテンツ、町歩きしながら楽しめる食べ歩きスポット、江戸時代の建物の中で行われる華道のような文化体験などを展開し、感性を刺激する新しい大人の没入体験パークを目指す。また、夜の京都観光も楽しめるように、ナイト営業も開始する。
1926年（大正15年）、京都・太秦エリアで映画撮影所が発展し、13もの撮影所が創設。日本随一の映画産業の集積地であり“日本のハリウッド”と呼ばれ、数多くの時代劇作品が誕生。唯一無二の「時代劇文化」が形成され、太秦撮影所100年の歴史は、まさに時代劇作品の歩みでもあった。
そして、1975年に開村した「東映太秦映画村」は、当時はなかった時代劇などの映画テーマパークとして開業し、新たなエンターテインメント産業としてこれまで多くの来場者を集め、京都の観光に貢献してきた。『太秦時代劇100年』イベントは、今年2026年が、太秦に撮影所が創設されてから100年の時を数え、併せて東映太秦映画村が第1期リニューアルオープンする記念年になることから、開催される特別企画となる。
■長尾謙杜（なにわ男子）コメント
この度、『太秦サポーター』へ就任しましたなにわ男子の長尾謙杜です。
日本のハリウッドと呼ばれた伝統ある京都太秦のサポーター就任ということで、本当に光栄に感じております。
来月公開される『木挽町のあだ討ち』を始め、これまで作られてきた時代劇、その100年に及ぶ歴史の魅力を少しでも皆さんに伝えられるように頑張ります！
【画像】父のかたきを討つため、刀を振り上げる菊之助（長尾謙杜）
長尾は関西からデビューし、映画『室町無頼』や『木挽町のあだ討ち』などの東映時代劇作品に出演。時代劇の未来を担う俳優のひとりとして『太秦時代劇100年』イベントを応援してもらい、より幅広い層へ関心を持ってもらうべく、起用に至ったという。
映画『レジェンド＆バタフライ』『大奥』などを手掛けた東映京都撮影所の美術スタッフがリアルな江戸時代の町並みを再現するほか、江戸時代の京都を肌で感じられる花魁道中のような演出や丁半博打などの体験型コンテンツ、町歩きしながら楽しめる食べ歩きスポット、江戸時代の建物の中で行われる華道のような文化体験などを展開し、感性を刺激する新しい大人の没入体験パークを目指す。また、夜の京都観光も楽しめるように、ナイト営業も開始する。
1926年（大正15年）、京都・太秦エリアで映画撮影所が発展し、13もの撮影所が創設。日本随一の映画産業の集積地であり“日本のハリウッド”と呼ばれ、数多くの時代劇作品が誕生。唯一無二の「時代劇文化」が形成され、太秦撮影所100年の歴史は、まさに時代劇作品の歩みでもあった。
そして、1975年に開村した「東映太秦映画村」は、当時はなかった時代劇などの映画テーマパークとして開業し、新たなエンターテインメント産業としてこれまで多くの来場者を集め、京都の観光に貢献してきた。『太秦時代劇100年』イベントは、今年2026年が、太秦に撮影所が創設されてから100年の時を数え、併せて東映太秦映画村が第1期リニューアルオープンする記念年になることから、開催される特別企画となる。
■長尾謙杜（なにわ男子）コメント
この度、『太秦サポーター』へ就任しましたなにわ男子の長尾謙杜です。
日本のハリウッドと呼ばれた伝統ある京都太秦のサポーター就任ということで、本当に光栄に感じております。
来月公開される『木挽町のあだ討ち』を始め、これまで作られてきた時代劇、その100年に及ぶ歴史の魅力を少しでも皆さんに伝えられるように頑張ります！