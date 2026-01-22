棗（奥野壮）、斗真（豊田裕大）へ「今度は俺が支える番だ」 『コスラバ2』第2話あらすじ
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第2話「今度は俺が支える番だ」が、きょう22日深夜1時15分に放送される。
【場面写真】奥野壮を見つめて…笑顔で手を振る豊田裕大
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
研修から帰るなり甘えてきた斗真の様子に、どこか違和感を覚える棗。トップメイクアップアーティスト・エマ（加藤ローサ）からの“ある提案”に、斗真の心は揺れていた。2人の時間が少なくなったことにさびしさを感じる棗だったが、研修に励む斗真を思い、自分なりにできることを頑張ろうと意欲を燃やす。
翌朝、少しでも一緒にいたくて斗真の出勤に付き添った棗は、斗真を見送った直後に偶然エマと出会う。
