「子育てしやすい自治体ランキング」で、大村市が初めて全国1位に選ばれました。

目指すのは “町のみんなで支える子育て” です。

◆「便利な施設」も「のどかな環境」も近場にある

2年前に大村市に移住してきた半田 亜記さん。

レーザークラフト作家として活動しながら、3人の子どもを育てています。

（大村市で子育て中 半田 亜記さん）

「子育てをする上で “のどかな環境” もありますし、設備なども揃ってる。あと交通の便。将来大きくなった時でも、ここに集合ができるかなっていうのもある」

大村市は自然を近くに感じながら、便利な暮らしが出来るところが気に入っていると話します。

（大村市で子育て中 半田 亜記さん）

「商業施設なども全部そろっているので、生活する上で不便がない。全部まとまってるので子育てしやすい。熊本と佐世保で過ごしてきたが、大村が1番 子育てしやすい」

◆全国1位の理由は…

ウェブメディアが発表した「子育てしやすい自治体ランキング」で、大村市は初めて全国1位を獲得。

これは総務省の人口データをもとに、子育てのしやすさについて評価したものです。

大村市は、総人口に対する0歳～14歳の比率 ‟年少人口比” が全国8位だったことや、病院や診療所が多い、自治体による出産・育児・子育て支援が充実しているなどの点が評価されました。

（園田 裕史 大村市長）

「率直にうれしい。これまで長年、昔から取り組んできたことを一定評価いただけた」

園田市長は、子育て支援において “先駆けてやること” が大切だと話します。

（園田 大村市長）

「長崎県で初めてこれを作りました！、九州で初めてです！っていうことをやりたいと思うし、やらないと意味がない」

◆デジタル地域通貨「ゆでぴ」が好評

おととし3月に市が導入した、デジタル地域通貨「ゆでぴ」。

妊娠時と出産時に国から支給される妊婦支援給付金を、このアプリを通じて受け取れるようにしました。

「ゆでぴ」での受け取りにすると、通常より5000円上乗せでの給付になります。

（園田 大村市長）

「現金でお配りをした時には、もしかしたら貯金に回るかもしれないし、このお金が市外や地域外で消費として使われるかもしれない。でも、“ゆでぴ” だと着金も早い。貯金に回るより消費に回る」

“ゆでぴ” は現在、市内の約350店舗で支払いに利用することができます。

利用している子育て中の市民は…。

（利用者）

「どこでも使えて、便利で助かっている」

100年続く老舗のスーパーマーケットも、地域通貨の効果を感じています。

（かとりストア 鹿取 哲朗 管理本部長）

「以前と比べると、若い方や子どもを連れて買い物に来てくれるお客さんが増えた。こういった決済が増えて。かつキャンペーンを大村市が打ってくれれば、お客さんが増えたりと、いい効果は出てくる」

◆遊び場やお出かけスポットが多い

大規模な屋内型の施設、こども未来館「おむらんど」など、子どもの遊び場が多いことも、子育て世帯の満足度向上に。

その一方で、課題もあります。

出産に対応した医療機関が減少し、現在は市内に2か所しかありません。

十分な受け入れ体制とは言えない状況です。

（園田 大村市長）

「市内で里帰りして出産することができないという声が届いている。喫緊の課題と受け止めていて、改善をしなきゃいけない」

今後、市では、島原などの周辺エリアや離島の人もカバーできる、出産可能な医療機関を作りたいとしています。

人口減少が進む県内で、1970年から人口が増加し続けている大村市。

（大村市で子育て中 半田 亜記さん）

「今後もぜひ(子育てしやすい自治体1位を)続けてとってほしい。子育て世代の方に、ぜひ移住して大村で子育てを一緒にやってほしい」

名実ともに子育てしやすい自治体となるべく、目指すのは「町のみんなで支え合う子育て」です。

（園田 大村市長）

「行政が単にやっている子育て支援策や補助金、無償化などそういうことだけじゃない、市民みんなで作る子育て支援の充実にチャレンジしていきたい。みんなで支え合う、ほかの市にはない “子育て支援策” を構築していきたい」