予定と人間関係で心の余白が削れ、気分まで振り回される――そんな疲れはありませんか。つながりの輪を少し細くし、日常を反復できる型で整えるにはどうすればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

シンプルな日々に整える

退屈にならない程度になるべく人間関係をシンプルにし、

生活パターンを単純化することで幸福になれる ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

関わる相手が多いほど刺激は増えるが、心の余白は減っていく。

予定と感情の出入りが激しくなるほど、日常は管理しにくくなる。

だから、人間関係を少し細くし、生活の型を少し整える。

寂しさを避けるために広げた輪は、ときに疲れを広げもする。

つきあう人の数よりも、話すと呼吸が深くなる相手を残すほうが、毎日の心は軽い。

生活も同じで、選択肢が多いほど注意は散り、満足は鈍くなる。

反復できるシンプルな型があれば、迷いは減り、やりたいことに力が回る。

単純化は退屈を選ぶことではない。

自分に必要なものだけを残し、余計な騒がしさを外に置くことだ。

残した少数の関係は、丁重さと礼儀で温度を保つ。

近づきすぎず、離れすぎずの間合いがあるほど、長く穏やかに続く。

一日の型が整うと、小さな喜びは見つけやすくなる。

同じ道でも季節の変化に気づき、同じ食事でも味わいに揺れが出る。

退屈にならない程度の単純さは、注意を澄ませるための土台である。

外の刺激で気分をつくるのではなく、内の静けさで日を支える。

その求めすぎない日々が、過剰に揺れない満足をゆっくり育てていく。