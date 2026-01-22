退屈にならない程度になるべく人間関係をシンプルにし、生活パターンを単純化することで幸福になれる
予定と人間関係で心の余白が削れ、気分まで振り回される――そんな疲れはありませんか。つながりの輪を少し細くし、日常を反復できる型で整えるにはどうすればいいのでしょうか？
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
シンプルな日々に整える
退屈にならない程度になるべく人間関係をシンプルにし、
生活パターンを単純化することで幸福になれる
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
関わる相手が多いほど刺激は増えるが、心の余白は減っていく。
予定と感情の出入りが激しくなるほど、日常は管理しにくくなる。
だから、人間関係を少し細くし、生活の型を少し整える。
寂しさを避けるために広げた輪は、ときに疲れを広げもする。
つきあう人の数よりも、話すと呼吸が深くなる相手を残すほうが、毎日の心は軽い。
生活も同じで、選択肢が多いほど注意は散り、満足は鈍くなる。
反復できるシンプルな型があれば、迷いは減り、やりたいことに力が回る。
単純化は退屈を選ぶことではない。
自分に必要なものだけを残し、余計な騒がしさを外に置くことだ。
残した少数の関係は、丁重さと礼儀で温度を保つ。
近づきすぎず、離れすぎずの間合いがあるほど、長く穏やかに続く。
一日の型が整うと、小さな喜びは見つけやすくなる。
同じ道でも季節の変化に気づき、同じ食事でも味わいに揺れが出る。
退屈にならない程度の単純さは、注意を澄ませるための土台である。
外の刺激で気分をつくるのではなく、内の静けさで日を支える。
その求めすぎない日々が、過剰に揺れない満足をゆっくり育てていく。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）