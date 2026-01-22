ネガティブな感情がわきやすい人の共通点

年齢にとらわれず、

毎日いきいき暮らす方法

今日は、「年をとっても、いきいきと暮らす方法」についてお話ししようと思います。

「若さ」というのは、文脈によって変わりますよね。私自身は、現在47歳です。若いと言えば若いですし、年だと言えば年だという、なんとも中途半端な年頃です。

政治家の世界なら50代でも「若手」と言われますし、私が昼間に通っているスポーツジムでは、高齢の利用者が多いため、私はまるで子どもや孫のように扱われ、そのグループの中では「すごく若い人」になります。

一方で、もしクラブ（昔で言うディスコ）のような場所に私が顔を出せば、「いい年をしたおじさん」として浮いた存在になってしまうでしょう。

このように、TPOによって若さの定義は変わりますが、それは本質的な問題ではありません。今日お伝えしたいのは、「何歳であっても輝ける」というお話です。

「もう還暦だから…」という悩みは、実は20代と同じ？

私のYouTubeチャンネルを見てくださる視聴者のデータを見ると、45歳から54歳の層が最も多く、その8〜9割が女性です。

そのため、「もう50代になってしまった」「介護や健康、お金のことが不安」「これからキャリアアップできるとも思えない」といったお悩みをたくさんいただきます。

しかし、面白いことに、こういったお悩みは年齢層が変わっても本質は同じなのです。

20代後半の方も「もう30歳目前で…」

40代の方も「こんな年になって…」

60代、70代の方も「今さら…」

数字が入れ替わっているだけで、「こんな年になってしまった私が、これから輝けますか？」という漠然とした悩みの中身は、驚くほど一致しています。

幸せになる唯一の方法

私は常々、「頭を『お暇（ひま）』にするな」と申し上げています。では、頭をお暇にしないとはどういうことか。それは、「今のことに集中する」ということです。

人間がネガティブな感情になるメカニズムはシンプルです。

未来のことを考えると、不安になる

過去のことを考えると、後悔する

「今」のことだけを考えている時、人は一番幸せでいられる

20歳だろうが、60歳だろうが、100歳だろうが、生きている以上「今」は必ず存在します。いきいきと暮らせないのは、年齢のせいではなく、「今この瞬間」に集中できていないからなのです。

