綿やポリエステルとは次元が違う、一生モノのウールが最強な理由

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

眠りの質を劇的に変える

「プロ推奨の選択」

ひと口に「オーバーレイ」といっても、いろいろな素材があります。

綿・ポリエステル・レーヨンなどでつくられたものもありますが、私が幅広いお客様にオススメしているのは「ウール（羊毛）」のものです。

初期費用の壁を越える「一生モノの投資価値」

綿やポリエステルと比べると多少お高くなりますが、高性能で長く使えるものなのでコストパフォーマンスはむしろ高いと思います。

何よりウールは、水分の吸湿・発散性が抜群です。ウールはあらゆる天然繊維のなかでも最高レベルの吸湿・発散性を発揮してくれるのです。

面倒な家事をゼロにする

「自律した乾燥能力」

ウールのオーバーレイは、カラダが発した水分を素早く吸い込み、空気中に発散するため、寝床内気象（布団内の温度や湿度など）の湿度が、不快レベルまで上がらないようにしてくれます。

羊毛は自らの重さの最大35％まで水分を吸い込んでも、濡れてベタつく感じがしないといわれますから、いつだってサラサラに保たれます。

忙しい現代人に寄り添う

「丸洗いの手軽さ」

いうなればウールは“自動乾燥機能”を備えた繊維なので、綿製のオーバーレイのような天日干しも不要です。

洗濯ができるウォッシャブルタイプを選んでおけば、汚れが気になったときに洗濯ネットに畳んで入れて、洗濯機で丸洗いすればOKです。

