同じ歳でも、「若く見える人」がやっている習慣・ベスト1とは？

GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。

「あの人の方が若く見える…」と感じたことはありませんか？

同い年のはずなのに、あの人の方が若く見える。

そう感じたことはないだろうか？

「若く見える人」だけがやっている習慣・ベスト1

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

寝る前にSNSやメール、ニュースを見ると、このプロセスが台なしになる。脳はくつろぐどころか再起動してしまう。不愉快なメールや悩ましいニュースのせいであれこれ考え、何時間も眠れなくなる。

睡眠の質を高めたいなら、寝室はつねに「スマホ持ち込み禁止」にしよう。

スマホだけじゃない。すべての電子機器を撤去して、寝室を眠りのための聖域にする。テレビもiPadも、いっさい禁止。要するに、寝室を本当に寝るための部屋にするということだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

邪魔なものをとっぱらい、寝室を「寝るためだけの部屋」にすることが重要だと彼らは言う。

若く見えるかどうかの差は、化粧品や遺伝ではなく、睡眠をどれだけ大切にしているかに表れるのだ。

