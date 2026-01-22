33歳のときに10万人に1人の病気と言われる先天性疾患の難病「脳動静脈奇形」を患い、現在は「難病インフルエンサー」として活動を行っている俳優の間瀬翔太さん。病気の発覚は「頭痛」でした。

【写真】難病を患い、開頭手術を受けた間瀬さん「今も後遺症が残る」（9枚目/全20枚）

※本記事は「自殺」に関する描写が出てきます。体調によっては、ご自身の心身に影響を与える可能性がありますので、閲覧する際はご注意ください。

頭への強い衝撃に突如襲われ「言葉が出てこない」

バンド活動をしていた当時の間瀬さん

── 間瀬さんは2019年に脳動静脈奇形という病で開頭手術を受け、現在も後遺症との闘いを続けていらっしゃいます。なかなか聞きなれない病ですが、発症したときの様子を教えてください。

間瀬さん：僕が33歳のときなのですが、当時、中学からの同級生とバンドを組んでいて、新曲を出そうとスタジオでレコーディングをしていました。歌唱中、サビにさしかかったあたりで突然、頭に強い衝撃が走りました。自分が倒れて壁に頭を強打したような衝撃でした。人生で感じたことがない痛みを感じたのと同時に目の前が真っ白になりました。

ただ、実はこれまでも高音を出すと目の前が真っ白になることがあって、それが普通だと思っていたんです。口から歌詞も出たので、今回も一時的なものかと思い、そのまま歌い続けました。

でも、最後まで歌うころにはすごい量の汗をかいていて。もう一度歌い直して「ここをこうしたい」と修正点を伝えたいんだけど、言葉が出てこないんです。目の前にいる同級生の名前すら出てこないから「おまえさ…」って話しかけたのですが、うまく伝えられず、違和感がありました。

本当はレコーディング後に一緒に飲み会に行く予定だったんですけど、具合が悪いと感じていたので、病院に行ってから向かおうと思いました。心配をかけないように「ちょっと忘れ物をしたから駅のほうに行く」と友達に嘘をついて外に出て、当時のマネージャーに電話したんです。「頭が尋常じゃないくらい痛いから、病院に行きたい」と伝えました。そのときに「今どこですか？」と聞かれたんですけど、いま自分がいる場所の「新宿」って言葉が出てこない。その後、なんとか合流できたのですが、マネージャーが「たしかに顔色が悪い」と。「徒歩数分の場所に病院を見つけたからすぐに行こう！」と連れていってくれました。

── 病院ではどのような診断だったのでしょうか。

間瀬さん：病院では風邪と言われました。ただ、その後も頭痛は治らなかったので、後日、大きな病院を受診することに。ところが、そこでも「原因はわからないけど、風邪が原因の可能性が高い」と言われてしまって。

実は頭痛は1か月前から続いていました。しかも今回は明らかに違和感があったので、これまでの経緯を医師に伝えつつ、「自費でいいから頭のCTを撮ってほしい」とお願いして撮影することに。そしたら直後に先生が慌ててやって来て、「間瀬さん、今すぐ入院です。とにかくすぐにご家族に連絡してください」と。僕もマネージャーもパニック状態になりましたね。その日のうちにICU（集中治療室）へ連れていかれました。

── 当初は風邪と言われていたからこそ、そんな大ごとではないかもというお気持ちもあったかと思います。ご自身で検査を強く申し出たことで命拾いしましたね。

間瀬さん：本当に、あのまま風邪で終わらせていなくてよかったです。CTのあと、脳出血を起こしていると言われて怖くなって、「僕は死にますか？」とすぐに聞きました。顔面蒼白になっているのを自覚しましたね。先生は「まずはあなたの脳の血管が奇形かもしれないから調べましょう」と言って、精密検査を受けることになりました。それで、脚のつけ根の動脈からカテーテルを入れて、造影剤を使って脳の血管を調べたところ、脳動静脈奇形が判明したんです。

先生が「うちの病院はこの病気に強くないから、脳外科で有名な先生がいて症例数のある病院へ転院しましょう」と。転院先で手術することがすぐに決まりました。

「もう俳優をやれないなら飛び降りてやる」

俳優業に邁進していたころの間瀬さん

──「脳動静脈奇形」とは、なかなか聞きなれない病名ですし、当時は驚かれたのではないでしょうか。

間瀬さん：「脳動静脈奇形」というのは、脳の中で動脈と静脈が直接つながり、その異常な血管がとぐろをまいたような塊となる血管の病気です。正常な血管に比べて壁が薄いため破れやすく、破れると脳出血やくも膜下出血に至ります。出血を起こさなくとも、頭痛やてんかんなどの症状を起こすこともある病気だと知りました。「あなたはただの脳出血ではなく、もしかしたら『脳動静脈奇形』という10万人に1人しかかからないと言われている難病の可能性があります」と言われたのですが、まさに僕はそうだったわけです。

しかも血管が破裂する確率はわずか2%だったのに…脳出血に。33年間、健康だったのに「どうして僕が？」という思いとともに、病気に対する恐怖や手術の不安で、精神的に衰弱して、そのときは周りに当たり散らしてしまいました。パニックだったとはいえ、そのことは今でも反省しています。

── 日常ががらりと変わり、恐怖も相まってパニックになりますよね。

間瀬さん：実は当時、恋愛リアリティー番組への出演も決まっていたんです。でも、開頭手術をするとしばらくは飛行機に乗れないと言われて結局、断念せざるを得ない状況に。自分の人生でもチャンスだと思った番組出演を控えた矢先だったのでさらにショックでした。

先生から病気について説明を聞いているときも一部記憶を失っている状態でした。手を握りしめたり、口を食いしばったり、震えたりというパニック発作のような症状が出て、説明の途中で看護師さんに車いすで運ばれたほどで。

続きは母とマネージャーさんが聞いてくれて、あとから「もしかしたら手足が動かなくなる。記憶障害が起きるかも。話せなくなるかも」ということを聞きました。そのときは「神様っていないんだな。手足が動かなくなったら僕はどうやって演技やアクションするんだよ？記憶障害の中でどうやってセリフを覚えるんだよ？話せなくなったらどうやって歌を唄うんだよ？ふざけんなよ」と神様を恨みながら「もう死のう」と思いました。

母に対して「手足が動かなくなったら俳優として終わりだろ。その瞬間に飛び降りてやる」と言ったのを覚えています。それくらい絶望したわけですが、このとき自分のことしか考えていなかった発言や態度はいまだに後悔しています。

数日後、母は自分が乳がんで闘病したときのノートを見せてくれました。それを読んで感動したんです。母の真似をして脳動静脈奇形のことを記録に残すことにしました。それがブログを始めるきっかけになりました。

「病気のことをもっと知ってもらえたら」

入院中の様子

── 手術は無事に成功したとのこと、何よりでした。

間瀬さん：手術には6時間ほどかかりました。おでこのあたりから耳のあたりまで約20センチほど切り、開頭して頭痛の原因である異常血管の塊を取り除きました。左目の奥の側頭葉に脳動静脈奇形があったため、左側の頬骨も一時的に切りはずし、頬骨と頭蓋骨に金属プレートを計4枚取りつけたそうです。開頭すると結果的にふたつも塊がみつかりました。この病気の怖いところは、詳しく調べてもすべての塊を見つけにくいということ。なので、まだどこかに異常血管の塊がある気がしてならないのも正直なところです。

手術前に先生から「20％の確率で失敗する可能性がある」とも告げられました。後遺症が出る可能性があることに加え、植物状態になった方、亡くなられた方もいると。つらい事実をていねいに伝えてくれたんです。そんななかで僕がうれしかったのは、先生が「でも俺だから100％大丈夫だな」と言ってくれたことでした。その励ましの気持ちが本当にありがたかったですね。今でも経過観察に行くたびに元気をもらっています。

小さな奇跡もありました。僕の血管に異常があったのは「左側頭葉」だったのですが、言語、聴覚、記憶に障害が出たり、言語の記憶や理解能力が下がったりすると言われていました。記憶障害はあるのですが、聴覚や言語や視覚などには想定よりも影響が出なかった。それは僕が左利きだったからのようで。先生も驚いていました。

── 右利きの方と脳の使い方が逆だったことが不幸中の幸いだったわけですね。それは奇跡でしたね。ひとつの前例として今後同じ病気の方にとっても有益な情報になりそうですね。

間瀬さん：そうですね、僕はいま難病インフルエンサーとして自分の経験や情報を発信しています。発信してつながった同じ病の患者さんから、僕が情報をいただくこともあります。情報を共有するなかで、僕が倒れる3か月くらい前から難聴になったことや1週間程度で治ったもののそのあと肩がずっと誰かにもまれているような変な感じがしたり、右まぶたの上がずっと痛くてそこから頭部や後頭部あたりがずっと痛かったのも「前兆」だったのかなと思うように。

ただ、今でこそインフルエンサーになって同じ患者さんから同様の症状の情報が入っていろいろと知るわけですけど、当時は無知で病を疑えませんでしたから、もし似たような頭痛を感じている人がいるなら、いちおう病院に行ってCTをとってもらってほしいです。この脳動静脈奇形という難病は先天性の病気で、あまり知られていない難病なので、今より研究が進んだらうれしいです。そして僕の経験が少しでも誰かの手助けになればと思っています。



難病の大手術を乗り越えた間瀬さんでしたが、その先に待っていたのは「記憶障害」と「てんかん」の後遺症でした。33歳で障害者手帳保持者となり、障害者に。ただ見た目からはわかりづらい障害のため、誤解され、傷ついたこともあるそう。そうした経験から、現在はインフルエンサーとしてブログやSNSを通して、この難病を広く知ってもらうための活動を続けているそうです。

取材・文：加藤文惠 写真：間瀬翔太