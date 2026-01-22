ロックバンド・筋肉少女帯のボーカル、大槻ケンヂさん（59）が21日、3月に開催される『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-』の記者会見に小泉今日子さん（59）らとともに登場。大槻さんは同年代のアイドル・小泉さんとの会見に緊張の様子を見せました。

『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-』は1966年の丙午（ひのえうま）に生まれたアーティストが集結。過去に2006年、2016年と10年ごとに行われ、今年で3度目となります。

記者会見で、小泉さんの隣に着席した大槻さんは「小泉今日子さんの隣で記者会見をする日が来るということを、中高生時代の自分に言ってやりたい思いでいっぱいでございます」と力強く話し「ここで勢い余って面白いこと言おうとしてすべると、古希までつらい夜を送るなと思いますので」と思いを明かしました。

また、参加者の生まれた年と同じ1966年に初来日したロックバンド・ビートルズの話題に。大槻さんは「僕らの年代はビートルズがそろそろ解散とかしてパンク、ニュー・ウエーブが出てきた頃なんですね。僕はパンク、ニュー・ウエーブの方に行ったんで、ビートルズっていうのは“否定しないといけない概念”だったんですよ」と当時を振り返りながら、「今になって聴くと最高にすばらしいですよね。大好きです」とビートルズの良さを明かしました。