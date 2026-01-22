多くの人にとって、イライラ感情との向き合い方は永遠の課題だ。感情を抑え込もうとして、かえって苦しくなった経験も少なくないだろう。じつは、怒りは消そうとするのではなく、感情と「距離を取る」とうまくかわせるという。その方法とは？※本稿は、起業家の橋本真里子『感情の作法』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。

心の中の「かわし言葉」で

イライラ感情を手放す

どうすれば上手にイライラした感情から距離を取れるのか。

具体的なやり方をお伝えします。

（1）まず「かわし言葉」を使う

仕事で、誰かからきつい言葉を投げかけられたとします。

イラッとした時、私たちは心の中で、反射的にこんな言葉をつぶやいているのではないでしょうか。

「ハア？」

「何それ？」

「何を言っているの？」

「意味がわからない」

ある物事に対して、心の中で最初につぶやく言葉を、ここでは「受け止め言葉」と呼びます。

この「受け止め言葉」を「かわし言葉」にすることで、一気に怒りの感情から距離を取ることができるようになります。

心の中でどんな言葉を使うかによって、その後の感情の動き方は大きく変わります。

たとえ口に出さなくても、起こった嫌な出来事を受け止めて、「ハア？」「何それ？」と思うと、私たちの心は自動的にファイティングポーズを取ってしまいます。

すると、心の中では、こんな攻撃的な言葉が続くはずです。

「ふざけないでよ」

「ちょっと、おかしいんじゃない？」

「いいかげんにしてよね」

こうなると、リングに上がって、どこから攻撃されてもいいように身構えた状態。イライラした感情にフォーカスしつづけてしまいます。

