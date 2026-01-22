元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが21日夜、X（旧ツイッター）を更新。選挙や政治について、自身の思いをつづった。

高市首相は19日に行った官邸での会見で、23日の通常国会冒頭で衆議院を解散すると表明。「高市早苗が総理でいいのか、主権者たる国民のみなさんに決めて頂くしかないと考えた」などと述べ、「与党で過半数」の勝敗ラインに、総理としての進退をかける意向も示した。対する立憲民主党と公明党は新党「中道改革連合」を結成した。「高市解散」表明を受け、戦いの幕は切って落とされた。衆院選の日程は1月27日公示、2月8日投開票となる。

こうした中、SNS上などではさまざまな意見が飛び交い、論議が過熱したり、政党や候補者らへの激しい批判や誹謗中傷などが書き込まれる事態にもなっている。

蒼井は「選挙かぁ。みーんな、日本を良くしたい気持ちは一緒なのに対立と分断激しくて罵り合い蹴落とし合いで、政治参加するの怖い」と書き出した。そして「右とか左とかそんなイデオロギーを考えたことは無いんだけど、とりあえず戦争だけは嫌だし、巻き込まれないように上手くやって欲しい」と述べた。

この投稿に対しさまざまな声が寄せられたが、一部ユーザーが「みーんな気持ちは一緒じゃないんですよ」とコメントすると、蒼井は「日本を潰したいと思ってる人なんていないでしょ？みんな日本をより良くしたいと思ってるんじゃないの？」と答えた。

そして、続くポストで「いや、私、選挙行くよ？ 政治を教えてくれる優しい方々ありがとうございました。攻撃も少なくなかったけど。楽しかったよ。まーでも自分のイデオロギーと違う意見を見るとイライラしちゃうよね。分かるよ。それを攻撃しあってるポスト見てうんざりしてたとこ。私は誰かに強制されることもなくすることもなく、自分で選んで静かに投票行ってきます」と記していた。