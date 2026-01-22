この絵文字が表す漫画は？超有名作品なのでわかるはず…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す漫画は？
意外と難しいこのクイズ。
「📓✍️🍎💀🕵️⚖️」が表す漫画は一体なんでしょうか？
ヒントは、死神と恐ろしいノートが物語の鍵となっています。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「DEATH NOTE」でした！
ノートや死神を表す絵文字から、大場つぐみさん原作、小畑健さん作画により、週刊少年ジャンプに連載された漫画『DEATH NOTE』であることがわかります。
死神リュークが人間界に落とした、名前を書いた人間を死なせることができるという「デスノート」をめぐる、人間たちの欲望や業を描いた作品です。
ちなみに、りんごの絵文字は、死神リュークの大好物であるりんごを表したもの。
映画やドラマ、ミュージカルとして何度も実写化されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部