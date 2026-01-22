ÃÝ²¼·Ê»Ò¡¢°æ¾åÏÂÉ§¡¢»³»û¹¨°ì¡¢½ïÊý·ÃÈþ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¡ºÇÇ¯¾¯¤ÎËÒÅçµ±¤Ï¡Ö°ß¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×
²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡ØVOICARION 10¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¤µ¤ó¤ä¡¢»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¡¢½ïÊý·ÃÈþ¤µ¤ó¤é¹ë²Ú13¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÎÆ£ÂôÊ¸²§¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØVOICARION¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Ï¯ÆÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢10¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾å±é¤·¤¿Á´9ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢7ºîÉÊ¤¬°ìµó¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÇ¯¾¯¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬10¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Û¤«¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÒÅçµ±¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë»²²Ã¡£Ì¾¤À¤¿¤ëÀ¼Í¥¤äÇÐÍ¥¤ÈÆ±¤¸ÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤¢¤Î¡Ä¤Û¤ó¤È¤Ë¡Ä°ß¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡£¤µ¤Ã¤¤«¤é»ØÀè¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¡Ä´¨¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤³¤ì¤Ï¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶²½Ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤À¤±¤Û¤ó¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ï¤½¤Ã¤ÁÂ¦¡Êµ¼ÔÀÊÂ¦¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£