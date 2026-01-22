「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。今回のテーマは「血液の質と便秘は『腸』で決まる」です。

【イラスト】自律神経が整えば、腸内環境が改善される！

* * * * * * *

「便秘外来」の患者たち

東京にある順天堂大学医学部附属順天堂医院には「便秘外来」があります。

この専門外来を開設したのは私です。開いた当初は、他の診療科から紹介される患者さんが主だったのですが、しばらくすると、受診を希望する患者さんが急増しました。

「この便秘外来に行くと、便秘だけでなく、病気そのものがよくなる」といううわさが広まったからです。

多くの患者さんが不思議がっていましたが、体調がよくなった理由は簡単です。自律神経のバランスがよくなって腸内環境が整い始め、質のよい血液が体のすみずみまで行きわたるようになったからです。

血液の質は腸で決まる

腸の管には「輪状筋」と「縦走筋」があり、この2つの筋肉が伸び縮みすることで内容物を移動させます。この運動（ぜん動運動）をコントロールしているのが自律神経です。

血管と同じように、腸も自律神経のバランスが大切で、実際に便秘外来を受診した患者さんを調べると、たいてい自律神経に大きな偏りがあって、腸の運動機能が低下しています。



『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（著：小林弘幸／興陽館）

便秘になると、食物から栄養を十分に吸収できず、血液の質が落ちますので、放置してはいけません。便秘は万病の原因と考えましょう。

自律神経を整えれば、腸もおのずと整えられて便秘が解消され、血液の質を上げられます。

※本稿は、『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（興陽館）の一部を再編集したものです。