今田美桜×RR

NHK連続テレビ小説「あんぱん」での活躍が大きな注目を集め、映画やCMでも存在感を示している今田美桜さん。そんな今田さんは、過去に出演したドラマで超高級車と並んだショットを披露し、その写真が大きな話題となりました。ネット上でも、多くのユーザーがコメントを寄せています。

これまで多彩な役柄を演じてきた今田さんですが、TBS系ドラマ「トリリオンゲーム」出演時に公開された一枚の写真が、作品の世界観を象徴するショットとして話題を集めました。

【画像】超カッコいい！ 「今田美桜×超高級車」を画像で見る！

物語は2人の若者が巨額の成功を目指して挑む起業サバイバルを描いたもので、今田さんは大手IT企業の取締役・黒龍キリカ役を務めています。映画化もされるなど、人気の高い作品として知られています。

ドラマの公式インスタグラムに掲載された写真では、役柄に合わせた華やかな衣装に身を包んだ今田さんの隣に、イギリスの高級車ブランド「ロールス・ロイス」のフラッグシップモデル「ファントム」が並んでいます。

ヒョウ柄のドレスにビビッドピンクのヒール、ハンドバッグを合わせた姿は強さと華やかさをまとい、胸元が大きく開いたショットも投稿されるなど、キャラクターの存在感を際立たせています。

写っていた車両は、2003年から2017年に生産された「ファントムVII」とみられ、後席空間を拡張したEWB（Extended Wheel Base）仕様と推測されます。

全長6m級の堂々としたサイズに加え、パルテノン神殿を思わせる大型グリルや、ボンネット先端の「スピリット・オブ・エクスタシー」など、ロールス・ロイスを象徴する意匠が随所に確認できます。

車体はマットグレー系の特注カラーが施され、LEDデイライトや観音開きの「コーチドア」など、細部まで存在感を強調する仕上がりに。

販売価格は5000万円前後とされ、カスタム内容を踏まえると総額はさらに高額になるとみられます。

※ ※ ※

SNSでは「この並び、圧倒的に絵になる」「ファントムってやっぱり迫力ある」「見入ってしまう」「みおちゃん可愛すぎる」といった声が寄せられ、世界観の完成度や車両の存在感に驚くコメントが多く見られました。

今田さんが今後どのような活躍を見せてくれるのか、引き続き注目が集まりそうです。