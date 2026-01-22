「誰にでも積極的に聞く姿勢は見習わないといけない」

「質問力」は成長の源となる――。2025年12月、青森大学硬式野球部が台湾・高雄市を訪れ、現地の小中高生を対象とした野球教室や大学との交流試合を行う国際交流活動を実施した。青森大の選手たちが感銘を受けたのが、積極的に質問をぶつけてくる台湾の子どもたちの貪欲な姿勢だ。分からないことや知らないことを聞く力は、誰にでも備わっている能力ではない。

日本で開催される野球教室は「野球を楽しむこと」がメインになりがちで、技術向上には結びつかないケースも少なくない。台湾の子どもたちももちろん野球を楽しんだが、自身が成長するきっかけにしようと真剣な表情で練習メニューに取り組み、時には大学生に個別で質問をぶつけた。

初めて“教える側”を経験した青森大の石川大樹投手（3年）は、「積極的に質問してくる子が多くて、野球に対する意欲が伝わってきた。みんな伸びそうだなと感じました」と目を丸くする。全体に向けてトレーニング方法を教えた後に質問攻めに遭い、中には「指先までエネルギーが伝わる軸足の使い方を教えてほしい」などと細かく聞いてくる選手もいたという。

「自分が幼い頃はできなかった。境界線をなくして、誰にでも積極的に聞く姿勢は見習わないといけないと思いました」と石川。異国の地で初心を思い出していた。

積極的な姿勢の根底にある日本の野球への「リスペクト」

青森大の三浦忠吉監督も「日本の野球をリスペクトしてくれているのを感じて、日本の野球から吸収したい気持ちもすごく伝わってきました」と目を細め、「日本人が海外に行った時、同じようにスマートフォン片手に技術交流できるかというと疑問が残る」とも指摘した。思春期真っ只中の小中高生が、言語の壁を越えて初対面の相手に質問するのは容易なことではない。

根底にはやはり、日本の野球に対するリスペクトがある。外野の守備について重点的に教わった前金中学校の戴翼翔くんは、「日本の野球は学ぶことが多い。将来は日本に行って野球をしたいです」と力を込めた。

台湾で生まれ育ち、中学生になった2025年から野球を始めたという高雄日本人学校の高野善哉くんも、「日本の高校で野球がしたい。そのために今回教わった新しい練習方法を試そうと思います」と笑顔。マンツーマンで打撃の指導を受けた川満真外野手（3年）が、プロ入りの可能性も秘める選手であることを伝えると、「めちゃくちゃ嬉しいです」と目を輝かせた。

一昨年の「WBSCプレミア12」では台湾が決勝で日本を破って優勝するなど、ライバル関係となりつつある両国。国際交流を単なる交流の場にとどめず、貪欲な姿勢で臨めば、互いを高め合うことにもつながる。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）