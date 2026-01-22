今シーズン最長寒波の影響で、東海地方は岐阜県や三重県を中心に、大雪のおそれがあり、気象台は交通の乱れなどに注意を呼び掛けています。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション

東海地方は各地で、きのうから断続的に雪がつもり、三重県菰野町でもけさ道路などに雪が積もっていました。

午前6時現在の積雪は岐阜県関ケ原町で7センチ、白川村で54センチです。

名古屋市内も、未明に雪がふりましたが、積雪は観測されていません。

午前6時の気温は、氷点下0.4℃と厳しい寒さになってます。

最新の雪シミュレーションを画像で掲載しています。

東海地方の交通情報

【高速道路】（予防的通行止め）

・名神高速 上り 栗東湖南IC～一宮JCT 下り 一宮IC～栗東湖南IC

・東海環状道 養老IC～美濃関JCT

・東海道新幹線

名古屋～京都の間で速度を落として運転 遅れが見込まれる

・在来線

JR東海道線、関西線でも遅れ

東海地方の24時間降雪量

雪雲は今夜、名古屋などにも流れ込み、24時間降雪量は、岐阜県の多い所で50センチ、三重県で15センチ、愛知県で8センチで25日にかけて、大雪になる所がある見込みです。