借金600万円からの人生一発逆転ご夫妻が登場！

結婚するまでの1年間、ふたりが暮らした家は、なんと、中古車事業を行う敷地内の“コンテナ”だった!! 知人に600万円をだまし取られ、残されたのは、事業所のコンテナひとつだったのだ……。

出会いは『社長だけが100人集まる飲み会』

出会いは、心斎橋で開催された参加費3万円の『社長だけが100人集まる飲み会』。当時、銀行員だったしっかりものの妻は、高校生の時から「玉の輿に乗る」ことを夢見ていた。そして、夢を叶えるべくそのパーティーに参加したのだ。

対して、夫はそのパーティー開催時には自己破産申請中だったが、会社の危機を乗り越えるため、参加費を母親に借金し「営業」のために参加していた。

その時、隣同士になったのがふたりだった。一目ぼれした夫は、すぐさま妻に名刺を渡した。しかし、中座して席に戻ってくると、渡したはずの名刺は、テーブルに置かれたまま。妻の姿はそこには無かった。逃した魚は大きい。次に会った時には「絶対に声をかける！」と決めたという。

そして1か月後、その時は訪れた。第2弾として名古屋で開催された同じパーティーで、ふたりは再会したのだ。

「もっと大物を狙う！」と頑張っていた妻の前に、再び現れた夫は、猛アタック。ようやく、デートに誘うことに成功したのだった！

マンションの内覧に行くも……借金発覚……!!

無事、お付き合いがスタート。妻は結婚前提の交際のため、一緒に住みたいと、タワーマンションへの内覧に誘った。その帰り道、すこし落ち込んだ様子の夫の口から「借金があり自己破産申請中」であることが告げられたのだった……。

その夫に、妻はなぜか「一緒に返そう！」と言ってしまった！

まだ20代。何とかなる！ 勝気な妻の“魂”に火が付いた。妻は、残されたコンテナに一緒に住み、朝から晩まで一生懸命働くことを決意。銀行に勤めながら、中古車店を手伝い、超節約生活を実行したのだった。

「玉の輿」は自分でつくる！ 妻の気概は半端なかった

当時の返済データを見てみると、コロナ禍真っ只中の前倒し返済。見る人が見れば、どれだけ頑張ったのかが良くわかる。さすがは、金融スキルを持つ妻。経理関係に明るかったことは大きな支えだったようだ。

そんな中、通帳の残高が4円になった。そんな日でさえ、夫は

「なぁなぁ見て、4円もある！ 記念に写真、撮っとこうや！」

と吹き出すように笑って見せる。そんな底抜けに明るい夫に、妻は何度も救われてきたのだという。

そんな明るい夫婦は、超貧乏生活借金返済計画により完済！ 今では、中古車販売業の他に、不動産業、飲食業、海外でのレンタカー業など、多角的に事業を展開、年商6億円の会社に成長した。

妻は夫婦で“つくった”「玉の輿」に乗ることができたのだ。2025年9月おふたりはご成婚。

会社のスタッフが、いつか結婚を考える相手と出会ったときには「結婚っていいもんよ」と心から背中を押せるような夫婦でいたい、と誓う妻なのであった。

人生一発逆転の裏には、人並み以上の努力と試練があるもの。二人三脚で着実に歩んでこられたおふたり、どうぞお幸せに!!

