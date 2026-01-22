堂安先発のフランクフルト、最終節待たずにCL敗退決定…暫定体制初陣も90+4分土壇場被弾で逆転負け
[1.21 欧州CL第7節 カラバフ 3-2 フランクフルト]
UEFAチャンピオンズリーグは21日、各地でリーグフェーズ第7節を開催した。フランクフルトは敵地でカラバフと対戦して2-3で敗れ、最終節・トッテナム戦を前に敗退が決まった。先発出場のMF堂安律は4-3-3の右ウイングでプレーしつつ中へポジションを取る場面もあった。特に敵陣で相手がボールを握る際はチームが4-4-2に布陣を変え、堂安が前線2枚のうちの右に入っていた。
フランクフルトは公式戦4試合未勝利と苦しむ中、今月18日にディノ・トップメラー監督との契約解除を発表。この試合がデニス・シュミット暫定監督体制下での初陣になった。
試合は開始4分で動いた。カラバフのDFエルビン・ヤファルグリイェフが左サイドをオーバーラップして折り返すと、MFレアンドロ・アンドラーデのシュートはGKカウア・サントスに阻まれたが、こぼれ球をFWカミロ・ドゥランが押し込んだ。
それでもフランクフルトは前半10分に追いついた。右サイドでボールを受けた堂安がトラップで相手を剥がして前進。そのまま2人の間を突破しようと試みたドリブルは相手に防がれたものの、すぐさまFWジャン・ウズンがペナルティエリア手前で奪い返してゴール左隅に流し込み、1-1とした。
追いついたフランクフルトは前半25分、MFヒューゴ・ラーションがペナルティエリア左から折り返したボールを堂安がゴールエリア手前から合わせたが、この決定機ではミートしきれず枠の左に外れた。同30分には堂安がペナルティエリア手前でゴールを背にしてボールを受け、最終ラインの背後を狙うMFアンスガー・クナウフをターゲットにヒールパス。しかし相手DFに阻まれてしまい、頭を抱えて悔しさを示していた。
その後はカラバフに複数のチャンスがあったが、フランクフルトはGKサントスの好セーブもあって勝ち越し点は許さずに試合を折り返した。
堂安は後半21分、ペナルティエリア右でボールを受けると中に持ち出して素早く左足を振り抜くも、シュートに勢いはなくGKにキャッチされた。停滞感もあるチームは同26分に堂安を下げた。
勝利が求められるフランクフルトは後半30分、パスに反応したFWアンスガ-・クナウフがDFバフルル・ムスタファザダからチャージされてペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。直前にはカラバフはFWドゥランが似たようなプレーで倒れるもPKにはなっていなかったため際どい判定になったが、判定は変わらなかった。このPKを同33分、堂安との交代で投入されたFWファレス・シャイビ が決めて逆転に成功した。
ところがカラバフは直後の後半35分、ヤファルグリイェフの折り返しをドゥランが合わせてすぐさま同点。さらに同45+4分、CKの2次攻撃から右からの折り返しをムスタファザダが合わせて劇的な決勝点が生まれ、カラバフが勝利した。フランクフルトは公式戦4試合連続の3失点と苦しんでいる。
