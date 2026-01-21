ハトラ × 攻殻機動隊　映画のキーヴィジュアルをデザインしたジャカード・タペストリーなど全5型を発売

デザイナー 長見佳祐による「ハトラ（HATRA）」が、士郎正宗原作・押井守監督によるSFアニメーション映画「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」とのコラボレーションカプセルコレクションを発表した。同作の公開30周年を記念し、1月30日から4月5日まで虎ノ門・TOKYO NODEで開催される展覧会「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 」の会場で先行発売を行い、展覧会の会期終了後にポップアップや公式オンラインストアでの販売を予定している。

コレクションでは「粒子」を主題に据え、「織り」「編み」「ハーフドット」などさまざまなテクスチャーを駆使して作品世界の新たな一面を表現。映画のキーヴィジュアルを色分解し、緻密な織組織で再構成した長辺180cmのジャカード・タペストリー（6万6000円）や、「Albatro Design」で製作したタイトルロゴをフロントにデザインしたTシャツ（1万5400円）とフーディー（4万6200円）、映画の背景原画のランドスケープを色分解し、緻密な編み組織で再構成したジャカードニットセーター（4万1800円）とドレス（5万5000円）といった全5型を揃える。

◾️攻殻機動隊展 Ghost and the Shell

開催期間：2026年1月30日（土）〜4月5日（日）

営業時間：※最終入場：各日閉館30分前

月曜日：12:00〜18:00

火〜木曜日：12:00〜21:00

金曜日：12:00〜18:00予定 ※イベントなどにより異なる

土曜日・日曜日・祝日：10:00〜21:00

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-2虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階

入場料：

オンライン販売：一般 2500円、高校生・中学生 1900円、小学生 1200円

当日会場窓口販売：一般 2700円、高校生・中学生 1900円、小学生 1200円

公式サイト