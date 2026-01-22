◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）

東前頭１６枚目の朝乃山（３１）＝高砂＝が幕内で１１場所ぶりの勝ち越しを決めた。東同６枚目・平戸海（２５）＝境川＝を寄り切り、２０１７年に急逝した富山商相撲部時代の恩師・浦山英樹さん（享年４０）の命日に白星を挙げた。左膝の大けがを乗り越え、９場所ぶりに再入幕を果たした元大関は、優勝争いでも２敗の新大関・安青錦、平幕・熱海富士、阿炎を１差で追いかける。

復活の陰には幕内・若隆景（３１）＝荒汐＝の存在があった。リハビリ中で相撲が取れなかった２４年九州場所。福岡市内の宿舎のテレビで、若隆景が当時大関だった大の里を押し出す姿を見た。右膝に同じような大けがを負い、関脇から幕下に転落。再び幕内に戻って来た若隆景の活躍は希望だった。

「引き落とされそうになりながらも耐えて勝った。しっかり治せばまだ活躍できるんだなとテレビの前で感じた」

昨年４月、富山市で行われた春巡業では２人が意見交換していた。同じ９４年生まれで、同じ苦難を乗り越えてきた力士同士。幕内での対戦は、気持ちがこもった取組になりそうだ。（豊）