ウチは託児所じゃない！ 毎回夕飯までねだる【息子のお友だち】 図々しい子だと思った私が『反省したワケ』

皆さんは、なんだかこの子「図々しいな」と子どもに感じた経験はありますか。無邪気で可愛いと最初は思えたものも、時間の経過と共に感じ方に変化が出てくることもあるでしょう。今回は筆者の友人Y子が体験した、息子の友だちを通して、自分の言動を見つめ直したくなるエピソードをお届けします。

友だちの家で夕飯のリクエスト

小学3年生になったY子の息子のK太には、同じクラスで仲良しの友だちM斗がいます。放課後になると「遊んでいい？」と2人で元気よく遊びにやってきて、家の中はいつも賑やか。Y子も、息子が楽しそうに笑っている姿を見ると嬉しくなり、つい「夕飯も食べていきなよ」と気前よく振る舞うことがたびたびありました。

ところが最近、M斗は遠慮という言葉を忘れたかのように「今日はハンバーグがいい！」と、夕飯のリクエストまでしてくるようになったのです。「さすがに、ちょっと図々しくない？」とY子の中に、モヤッとした気持ちが芽生え始めていました。

台風襲来のため予期せぬお泊まり

そんなある日、大型台風が直撃し、外は暴風雨。M斗の家は少し距離があるため、帰すのは危険と判断し、急遽泊めることにしました。

いつもは「遅くなるから！」と一言だけ、自宅に電話をしているM斗でしたが、泊まりとなれば、さすがにこちらから連絡したほうがいいだろうと、2人が遊んでいる間にY子が電話をかけました。