株式会社ヒコセブンが展開するミニチュアカーブランド「CARNEL」は、スズキ エブリイ（DA17V）の1/43スケールダイキャスト製ミニカー3種を2026年2月～3月に発売する。本製品は、日常の風景に溶け込む「街の働き者」であるスズキ エブリイの姿を、手のひらサイズのコレクションモデルとして忠実に再現している。ミニカーファンや自動車愛好者に向けて、その精巧なディテールと希少性を通じて製品の魅力を届ける。

CARNELが再現するスズキ エブリイ（DA17V）の世界

CARNELから今回発表されたのは、スズキ エブリイ（DA17V）の多岐にわたる活躍を象徴する3種類のミニカーである。いずれも1/43スケールのダイキャスト製（金型に溶融金属を流し込んで成形する製法）で、全長約8cmというコンパクトなサイズの中に、実車の持つ雰囲気が凝縮されている。

ラインナップは以下の通りである。

1. 1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車

2. 1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White

3. 1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic

実用性を追求した郵便集配車モデルの忠実な再現

特に注目すべきは「郵便集配車」モデルである。日本郵便の車両として広く知られる鮮やかな赤色の車体は、市販車には設定されていない特別なカラーリングであり、コレクターにとって魅力的な要素となる。CARNELは単なる色彩の再現に留まらず、実車の郵便集配車が持つ業務上の特殊な仕様まで詳細に再現している。

具体的には、運転席より後方のリアシートを撤廃し、広大な荷室とした点、そして荷物の崩れを防止するために運転席後部に設けられた格子状の安全対策までが忠実に再現されている。これは、日常的に街中で見かける郵便車の機能美と実用性をミニカーの中に凝縮したものである。

多様なシーンで活躍するPAグレードモデルの魅力

一方、PAグレードの「White」と「Silky Silver Metallic」モデルは、スズキ エブリイが商用車として多岐にわたる分野で活躍する姿を表現している。荷物の配達、工事現場での資材運搬、職人の仕事車など、エブリイはその高い積載能力と使い勝手の良さから、日本の物流や産業を支える存在である。

メーカーは、エブリイが日産、マツダ、三菱といった他社へOEM供給（他社ブランド製品の製造）されていることにも言及しており、軽バン市場におけるエブリイの基幹的な役割を示唆している。これらのカラーモデルは、日常風景の一部として親しまれているエブリイの「多様な顔」を、ミニカーコレクションに加える機会を提供する。

CARNELのこだわりが生む高い再現度と限定価値

CARNELのミニカーは、単なる外見の模倣に留まらない。同社は「こだわりのミニチュアカー」を追求しており、その品質は以下の点に表れている。

* 完全限定生産: 全てのモデルが一度限りの限定生産であり、希少性が高い。入手機会を逃すと再販の可能性は低いとされている。

* 実車3Dスキャン: 実車から精密な3Dスキャンデータを取得し、それを基に1/43スケールという小さなモデルで可能な限りの忠実な再現が図られている。これにより、本物さながらのリアリティが実現されている。

* クリアケース/台座付き: ディスプレイモデルとしての鑑賞性を高めるため、透明なクリアケースと専用台座が付属する。これにより、コレクションの保護と展示が容易になる。

価格と購入方法

CARNEL 1/43 スズキ エブリイ（DA17V）シリーズの価格と発売情報は以下の通りである。

項目 詳細 価格 各モデル 8,800円（税込） 予約開始日 2026年1月13日 発売時期 2026年2月～3月予定 購入方法 株式会社ヒコセブン直営店「モデルギャラリーHIKO7」、全国の模型取扱店 直営店URL https://www.hiko7.com 全国模型取扱店一覧URL https://www.hiko7.co.jp/original3.html

この価格設定は、ダイキャスト製モデルの精巧さ、および完全限定生産という希少性を考慮すると、ミニカーコレクターにとっては納得の範囲であると評価できる。

まとめ

CARNELから発売されるスズキ エブリイの1/43スケールミニカーは、日常の風景に溶け込む「街の働き者」を、高い再現度と限定性をもってコレクションアイテムへと昇華させた製品である。特に郵便集配車モデルは、その特殊な仕様と忠実なディテールにより、多くのファンを魅了することだろう。本製品は2026年2月～3月に発売予定であり、ミニカーコレクションを充実させたい愛好者や、スズキ エブリイに特別な感情を持つユーザーに適している。購入を検討する際は、株式会社ヒコセブンの公式サイトや全国の模型取扱店で詳細を確認することが推奨される。

リリース提供元：株式会社ヒコセブン