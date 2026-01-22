日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。2026年2月号では、特別編として「丸の内コンフィデンシャル名鑑」をお送りします。日本企業の次世代リーダーを似顔絵付きで一挙紹介します（イラスト・竹田嘉文）。

【画像】大谷翔平起用のスゴ腕マーケター

◆◆◆



これで決まりか、ポスト柳井の大本命 ©文藝春秋

物価高騰に伴う値上げ圧力にさらされているアパレル業界だが、こちらも好調な企業が多い。最大手のファーストリテイリング（柳井正会長兼社長）は2025年8月期決算で、売上高約3兆4000億円、純利益が約4300億円と4期連続の過去最高を記録。取締役には柳井氏の息子2人が名を連ねるが、世襲はさせないと明言している。そんな中、「ポスト柳井」の最右翼と言われてきたのが、ユニクロと米国子会社トップを兼ねる塚越大介氏。昨年11月にファストリ取締役に選任され、後継者の座に大きく前進した。

子供服の西松屋チェーンは、コロナ禍を含め30期連続増収を記録している。創業者の孫で、2020年から社長を務めるのが38歳の大村浩一氏だ。今年は海外への攻勢を目指す1年。まずは台湾に直営店を出店し、2030年度までに15店舗の展開を狙う。

アシックス（廣田康人CEO）を牽引するのは、人気ブランド「オニツカタイガー」。庄田良二副社長が休眠状態だった同事業を育てた。外国人に人気が高く、2025年4〜6月のインバウンドによる売上高は111億円で、前年同期比ほぼ2倍。米国や欧州への積極的な展開も狙う。

海外での人気が急上昇しているのが腕時計「グランドセイコー」だ。セイコーグループ（高橋修司社長）の庭崎紀代子執行役員は、グランドセイコーの世界販売戦略を担ってきた。現在は傘下の和光社長も兼任。2022年に改修した和光本館でもインバウンドの取り込みを狙う。

インバウンド需要に支えられるのは旅行業界も同じ。JTB（山北栄二郎社長）では、西松千鶴子専務執行役員がツーリズム事業を担う。昨年から中期経営計画がスタートした同社。2030年までに2025年度比で旅行取扱額約2.7倍を目指す野心的な計画だ。

他方、インバウンド需要が減速しているのが資生堂（藤原憲太郎社長）。2025年12月期は過去最大となる520億円の最終赤字を計上した。役員体制を刷新して立て直しを図るなか、新たに執行役員となったのが東條洋介氏だ。直近まで技術トップのチーフテクノロジーオフィサーを務めた東條氏。新たなヒット商品が生み出せるか。

「流通戦国時代」の次世代リーダー

コンビニやスーパーマーケットは「流通戦国時代」に突入している。ファミリーマート（細見研介社長）は、足立光マーケティング本部長の評価がうなぎ上りだ。大谷翔平をCMに起用したおにぎりの販売が好調で、オリジナルのファッションブランド「コンビニエンスウェア」も推進。2025年中間決算で過去最高の事業利益を記録した。営業利益減となった首位のセブン-イレブン・ジャパン（阿久津知洋社長）を猛追する。

〈この続きでは、サントリーHD、明治HD、ゼンショーHDといった企業の“次世代リーダー”が登場します〉

※本記事の全文（約3000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年2月号に掲載されています（丸の内コンフィデンシャル名鑑 アパレル・旅行・流通・外食・人材）。



【丸の内コンフィデンシャル名鑑】

◆自動車・電機

◆建設・不動産・交通・重化学工業・コンテンツ・情報通信

◆金融・保険・総合商社

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年2月号）