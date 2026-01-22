アメリカのトランプ大統領は21日、グリーンランドの領有をめぐり、来月から課すとしていた、ヨーロッパ諸国への関税を見送る方針を表明しました。

アメリカ トランプ大統領「みな私が軍事力を使うと思うかもしれないが、その必要はないし使うつもりはない。欧州にとっても、私たちにとっても良い場所にできるのはアメリカだけだ。アメリカによるグリーンランド領有に関する即時の交渉を求める」

トランプ大統領は21日、スイスのダボス会議で演説し、領有を狙うグリーンランドについて、「軍事力は使わない」と強調しました。一方で、グリーンランドは「重要な戦略的拠点であるにもかかわらず無防備な状態で置かれている」と改めて主張し、アメリカが買収できるようデンマーク側に「即時の交渉」を要求しました。

その後、トランプ氏はSNSで、「NATOのルッテ事務総長とのとても生産的な会談にもとづきグリーンランドを含む北極圏全体の将来に関する合意の枠組みを構築した」と発表しました。

これにより、2月からとしていたヨーロッパ諸国への追加関税は見送るとしています。合意の詳細は明らかになっていませんが、トランプ氏は、協議の進展に伴い今後、情報が公開される予定だとしています。