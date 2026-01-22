「年に1万2000円分の優待券と魚沼産こしひかり3kgが届く」株主優待銘柄って？
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（43歳）、長女（9歳）、次女（5歳）
居住地：埼玉県
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人100万円、配偶者550万円
現預金700万円、個人向け国債100万円、リスク資産500万円
▼リスク資産内訳
・日本株：500万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、イオンファンタジー＜4343＞だそう。
優待の内容は「100株保有でアミューズメント施設が利用できる優待券が年間4000円分もらえる」うえ、毎年「11月ごろには魚沼産こしひかり3kgも届く」とのこと。
「イオン運営のインドアプレイグラウンドで子ども達がとても楽しんでいたので」購入を決め、「保有年数は3年になる」とあります。
「1年目に100株購入し、下がった時に買い足して300株保有で年に1万2000円分の優待券を受け取ります。優待券はモーリーファンタジーのゲームセンターでメダルゲームや、時間内定額で遊べるよくばりパスにも使えます」とのことで、「今値上がりしているコシヒカリを頂ける」点でも買ってよかったとあります。
例えば、西松屋＜7545＞は「子ども服をお買物カードでゲットできる」、クリエイト・レストランツ・ホールディングス＜3387＞は「近所のフードコートのクレープ屋さんで使える」点でそれぞれ気に入っているといいます。
一方で、「手放した後でまた優待を使いたくなったが、株価が上がってしまった」と株を売買する難しさも感じているそう。
今後購入を考えている優待銘柄については、「オリエンタルランド＜4661＞の株を買い足したいです。理想は2000株。娘2人が年頃になったらそれぞれにパスを渡したい」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：41歳女性
同居家族構成：本人、夫（43歳）、長女（9歳）、次女（5歳）
居住地：埼玉県
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人100万円、配偶者550万円
現預金700万円、個人向け国債100万円、リスク資産500万円
・日本株：500万円
「おすすめ優待銘柄はイオンファンタジー」投資歴は「約6年」、日本株を中心に運用しているという40代の投稿者女性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、イオンファンタジー＜4343＞だそう。
優待の内容は「100株保有でアミューズメント施設が利用できる優待券が年間4000円分もらえる」うえ、毎年「11月ごろには魚沼産こしひかり3kgも届く」とのこと。
「イオン運営のインドアプレイグラウンドで子ども達がとても楽しんでいたので」購入を決め、「保有年数は3年になる」とあります。
「1年目に100株購入し、下がった時に買い足して300株保有で年に1万2000円分の優待券を受け取ります。優待券はモーリーファンタジーのゲームセンターでメダルゲームや、時間内定額で遊べるよくばりパスにも使えます」とのことで、「今値上がりしているコシヒカリを頂ける」点でも買ってよかったとあります。
「子ども達が楽しめるかどうかがポイント」優待の内容で重視しているポイントは「子ども達が楽しめるかどうか」だそう。
例えば、西松屋＜7545＞は「子ども服をお買物カードでゲットできる」、クリエイト・レストランツ・ホールディングス＜3387＞は「近所のフードコートのクレープ屋さんで使える」点でそれぞれ気に入っているといいます。
一方で、「手放した後でまた優待を使いたくなったが、株価が上がってしまった」と株を売買する難しさも感じているそう。
今後購入を考えている優待銘柄については、「オリエンタルランド＜4661＞の株を買い足したいです。理想は2000株。娘2人が年頃になったらそれぞれにパスを渡したい」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)