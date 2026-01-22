プロ野球・DeNAの山粼康晃投手が21日、川崎市内で自主トレを公開しました。

宮城滝太投手、石田裕太郎投手ら「TEAM YASUAKI」のメンバーとともに約2時間、低酸素トレーニングなどのメニューをこなした山粼投手。この日は初めてファンにも自主トレの模様を公開。駆けつけた大勢のファンに見守られる中で汗を流し、練習後には抽選で選ばれたファンへサイン会も行いました。

「たくさんの皆様の前で練習するのはプロ野球選手にとって非常に大事なこと。ファンの皆様にもエネルギーをもらった」とこの日の感想を語った山粼投手。「計画的にキャンプへ向けて良い準備を進めていけるように」と2月のキャンプインへ着々とコンディションを整えています。

毎年恒例となっている低酸素トレーニングを行った際には、ファンから大きな反応が。「シーズンが始まってしまうと毎日試合があるので、この時期でしか追い込めない。なにより皆様の前で『こういう苦しいトレーニングを越えてハマスタで投げていくんだぞ』という思いをどうしても見ていただきたく、僕から積極的にトレーナーさんにお願いした」と、メニューに取り入れた思いを明かしました。

通算232セーブで名球会入りまであと18セーブに迫っている右腕ですが、過去2年間は計5セーブ。山粼投手は「ここ2〜3年は苦しいシーズンが続いている。心機一転、目の色を変えて、チームの優勝に向けてどんどん鍛え直してチームを引っ張りたい」と力強く語りました。