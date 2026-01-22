強烈寒波の1回目のピークを迎えています。きょう（木）は、平地でもドカ雪のおそれがあります。

【どこで大雪？】

日本海にはJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）と呼ばれる発達した雪雲の列が見られます。このJPCZがかかると、平地でもドカ雪になるおそれがあります。きょうは午前は近畿北部、午後になると福井県など北陸地方もかかり、平地でも雪の急増するところがあるでしょう。

そのほかの日本海側も内陸を中心に大雪になりそうです。あす（金）朝にかけて予想される24時間降雪量は、多いところで▼北陸100センチ、▼東北や近畿70センチ、▼中国60センチ、▼北海道と東海50センチ、▼関東甲信30センチです。

なお、昨夜からけさ4時までの6時間で滋賀県の彦根では25センチの顕著な降雪を観測しました。短い時間で一気に雪が増えるおそれがありますので、車の立ち往生などにお気をつけください。

【交通への影響も】

近畿や東海地方には、太平洋側にも雪雲が流れ込み、積もるようなところも出てくるかもしれません。新幹線への影響なども注意をしてください。また高速も通行止めを実施しているところがあります。最新の交通情報を確認して、不要不急の外出は控えてください。

【極寒の一日】

きょう（木）の各地の予想最高気温は、

札幌：-3℃ 釧路：-2℃

青森：-2℃ 盛岡：-2℃

仙台： 1℃ 新潟： 2℃

長野：-1℃ 金沢： 2℃

名古屋： 5℃ 東京： 7℃

大阪： 6℃ 岡山： 5℃

広島： 5℃ 松江： 3℃

高知： 7℃ 福岡： 4℃

鹿児島： 8℃ 那覇：15℃

今シーズン一番の寒さになるところもあって、風も冷たいでしょう。極寒の一日になりそうですので、できる限りの寒さ対策をしてお過ごしください。