Çß¡¢Ì£Á¹¡¢³¤ÂÝ¡Ä°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¼Â¤Ï¹ç¤¦!? ÏÂÁÇºà¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ç¥³

¡ CRIOLLO¡Ê¥¯¥ê¥ª¥í¡Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Í¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡×8¸ÄÆþ¤ê \3,888¡¡¢ PIERRE MARCOLINI¡Ê¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡Ë¡Ö¥³¥Õ¥ì ¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¡¼¥ë ¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó ¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×9¸ÄÆþ¤ê \4,968
¡ CRIOLLO¡Ê¥¯¥ê¥ª¥í¡Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Í¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡×8¸ÄÆþ¤ê
ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·ºî
»Íµ¨¤äÉ÷ÅÚ¤¬°é¤ó¤ÀÁ¡ºÙ¤ÊÆüËÜÁÇºà¤ò¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¥·¥§¥Õ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ï¡¼¥È¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³»º¤ÎÀÄÇß¤È»çÁÉÇß¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡£¤Û¤«¤Ë¤âÀéÍÕ»º¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤äÀÅ²¬»º¤Î¡ÖËþ·î¤Î±ö¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê8¸ÄÆþ¤ê¡£¤½¤Î¤¦¤Á4¸Ä¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÉÊÉ¾²ñ¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£
¢ PIERRE MARCOLINI¡Ê¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡Ë¡Ö¥³¥Õ¥ì ¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¡¼¥ë ¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó ¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×9¸ÄÆþ¤ê
¥·¥§¥Õ¤¬À¸»ºÃÏ¤ËÉë¤Áª¤ó¤ÀÁÇºà¤¬¶Å½ÌPIERRE MARCOLINI¡Ê¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡Ë¡Ö¥³¥Õ¥ì ¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¡¼¥ë ¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó ¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×9¸ÄÆþ¤ê \4,968
ÆüËÜ¾åÎ¦25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤È´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥½¡¼¥È¡£¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë»á¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿ÏÂ¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£Ê¡°æ¸©¤Î¹õÎ¶¼òÂ¤¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡×¡¢º´²ì»º¤ÎÍÌÀ³¤ÂÝ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥Í¡ÖÄ¬Áû¡×¡¢ÆÁÅç¸©¥¹¥À¥Á¤¬¹á¤ë¡ÖÎÃÉ÷¤Îµ²±¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£
£ CHOCOLATERIE TAKASU¡Ê¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼ ¥¿¥«¥¹¡Ë¡Ö2026 Collection¡×4¸ÄÆþ¤ê \2,500¡¡¤ MUSÉE DU CHOCOLAT THÉOBROMA¡Ê¥ß¥å¥¼¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Æ¥ª¥Ö¥í¥Þ¡Ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ2026¡×4¸ÄÆþ¤ê \2,750¡¡¥ Artichoke chocolate ¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡ÖFarmer¡Çs ¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é10¡×10¸ÄÆþ¤ê \3,501
£ CHOCOLATERIE TAKASU¡Ê¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼ ¥¿¥«¥¹¡Ë¡Ö2026 Collection¡×4¸ÄÆþ¤ê
¸·Áª¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÏÂ¤ÎÍ¥¤·¤µCHOCOLATERIE TAKASU¡Ê¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼ ¥¿¥«¥¹¡Ë¡Ö2026 Collection¡×4¸ÄÆþ¤ê \2,500
Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢À¤³¦¤Î¥«¥«¥ªÇÀ±à¤òË¬Ìä¡£³ÆÅÚÃÏ¤Î´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¥«¥«¥ª¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÏÂÁÇºà¤ò½Å¤Í¤¿4Î³¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¥«¥«¥ª66¡ó¤Ë¤Ï¡¢´»µÌ¤ÎÊ©¼ê´»¡Ê¤Ö¤Ã¤·¤å¤«¤ó¡Ë¤ÈÆüËÜ¤ÎÇò¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤ò¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª66¡ó¤Ë¤ÏÌÚ¤Î²ê¤ÈÌ£Á¹¤ò¡£°Õ³°À¤ÎÃæ¤ËÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡£
¤ MUSÉE DU CHOCOLAT THÉOBROMA¡Ê¥ß¥å¥¼¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é ¥Æ¥ª¥Ö¥í¥Þ¡Ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ2026¡×4¸ÄÆþ¤ê
ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¤ÎÁÇºà¤¬¡¢°ìÎ³¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Ë¾º²ÚMUSÉE DU CHOCOLAT THÉOBROMA¡Ê¥ß¥å¥¼¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é ¥Æ¥ª¥Ö¥í¥Þ¡Ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ2026¡×4¸ÄÆþ¤ê \2,750
¡ÖÌ£³Ð¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÅÚ²°¸øÆó¥·¥§¥Õ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë4¸ÄÆþ¤ê¡£ÆÃ¤ËÍ®»Ò¤Î¥¼¥ê¡¼¤È¶âÌÚºÔ¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬¥·¥§¥Õ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤µ¤é¤Ë¼¯»ùÅç¤Î茺ÅÄ¼òÂ¤¤Î°ò¾ÆÃñ¡Ö¤À¤¤¤ä¤á¡×¤È¥É¥é¥¤¥é¥¤¥Á¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¾å¤Ë¥í¡¼¥º¥¸¥ã¥à¤ò½Å¤Í¤¿°ìÎ³¤«¤é¡¢¥Ê¥¬¥Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¡ßµ®Éå¥ï¥¤¥ó¡¢Ä¹Ìî»º¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥Í¡ßËõÃã¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ë¡£
¥ Artichoke chocolate¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡ÖFarmer¡Çs ¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é10¡×10¸ÄÆþ¤ê
¿§¤âÌ£³Ð¤â¸ÄÀÅª¡ª ¤Þ¤ë¤Ç·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦Artichoke chocolate¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡ÖFarmer¡Çs ¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é10¡×10¸ÄÆþ¤ê \3,501
µÜ²¼Íº¼ù¥·¥§¥Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¿·ºîÆþ¤ê¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ökinosu fruit farm¡×¤Î¤¹¤À¤Á¤äÀÐ³ÀÅç¤Î¡Ö¥Ï¥Ê¥Ê¥¹ÇÀ±à¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¹ñ»ºÇÀ²È¤Î¿©ºà¤¬¼çÌò¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÌ£³Ð¤È¸ý¤É¤±¤Ë¡¢¿¦¿Íµ»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£2/4¡Á9¤Ë¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Î¡ÖGinza Valentine World¡×¤ÇÈÎÇä¡£
