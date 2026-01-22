◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２１日・栗東トレセン

もう攻め込む必要はない。ショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は昨春以降のレース当週と同じようにＤＰコースで最終追いを行った。わずかに気合を乗せつつ、素軽い脚取りで５ハロン６７秒０―１１秒８をマーク。友道調教師は「気持ちよさそうに走っていましたね」と満足そうにうなずいた。

間に合った。今回は３か月ぶりの一戦。１週前には攻め馬駆けするオープン馬のロードフォアエース（５歳オープン）とＣＷコースで併せ、７ハロン９５秒６―１１秒４と負荷をかけたが、「休み明けという感じが少しする」とトレーナーは冷静だった。

その後、１８日に坂路で５５秒２―１２秒０と軽くスパイスを利かせるような調整。「追うごとに良くなってきた。重苦しさなどはないですね」と合格点を出した。力さえ出し切れば、昨春の京都新聞杯で快勝した２２００メートルへの短縮は大きな魅力だ。「中山でも機動力のある馬だからね」と友道師。海の向こうで活躍する“本家”を目指し、復活Ｖで飛躍の１年を踏み出す。（山本 武志）