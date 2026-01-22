２２日午前５時３８分、新潟地方気象台は「大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報」を発表しました。発表内容は以下のとおりです。



日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込んでいます。

このため、中越と上越では２３日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。その後も、新潟県では２５日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。

下越と佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。





２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ２０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ６０センチ中越 山沿い １００センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ８０センチ佐渡 ２０センチその後、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ４０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ７０センチ中越 山沿い １００センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ４０センチその後、２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ４０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ３０センチその後も強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。中越では２３日夜遅くにかけて、上越では２２日夕方にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では２５日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。また、新潟県では２２日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。