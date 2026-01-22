日田信用金庫（大分県日田市）は、日田、玖珠地域の昨年10〜12月期の景況感調査の結果を発表した。全産業合計の現況判断指数（DI）はプラス21・8で、前期（昨年7〜9月）のプラス12・7から大きく改善した。

DIは、業況が「堅調」と答えた事業者の割合から、「不調」の割合を引いた値。今回は12業種188事業者から回答を得た。

業種別では10業種でDIがプラスとなった。特に高かったのはプラス100・0だった「運輸業」、同75・0の「エネルギー産業」、同60・0の「ホテル・旅館」、同41・2の「飲食業」、同33・3の「不動産業」。

前期マイナス33・3から大きくプラスに転じた運輸業は、特徴的な事項・意見で「ガソリン価格が段階的に下がり、業績の好転に寄与している」と分析された。エネルギー産業は「灯油の販売が少しずつ増えてきた」、ホテル・旅館は「インバウンド（訪日客）が安定的に推移」、飲食業は「昨年より忘年会の動きが良い」、不動産業は「中古住宅（リフォーム）の需要が伸びている」などとされた。

ほかにプラスだったのは、「その他サービス業」のプラス23・1▽「建設業」の同21・4▽「製造業」の同16・7▽「卸小売業」の14・3▽「生活関連工事業」の同7・7。

前期プラス42・9だった「農業・畜産」は今期0・0。前期プラス16・7だった「林業関係」は今期マイナス50・0となり、全業種の中で唯一マイナスとなった。林業関係は特徴的な事項・意見で「木造住宅の着工件数が減少し、住宅向け木材の受注が減少している」などと記された。

◇ ◇

日田信金は今回調査に合わせて各事業所に対し、県内の最低賃金が1月から1035円に引き上げられることに対する事業への影響を質問。188事業所のうち影響が「ある」と回答したのは47事業所、「ない」と答えたのは75事業所で、そのほかの66事業所は未回答だった。

回答では「人件費増となり厳しくなる」「販売価格へ転嫁すべきか悩んでいる」「既に最低賃金より多い時給を払っているので影響はない」といったコメントがあったという。（稲葉光昭）