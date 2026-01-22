新党「中道改革連合」を結成した立憲民主党と公明党の大分県組織代表が21日、大分市内で協議し、立民出身で中道から立候補を予定している2区の現職吉川元氏（59）、3区の新人小林華弥子氏（58）を支援することを確認した。両党の候補者がいない1区についての対応は、現時点で未定。比例では協力しながら、中道の浸透を図る。

新党結成の合意以降、立民県連の吉田忠智代表（参院議員）、公明県本部の戸高賢史代表（県議）のトップによる協議は初めて。関係者を交えた非公開の会談後、両代表が取材に応じた。吉田氏は「新党の旗の下で、相乗効果を生む戦いをしたい」と意気込んだ。戸高氏は「呼吸合わせができた。中道のうねりを広げたい」と応じた。応援演説など、具体的な協力内容は幹事長レベルで続けていくという。

公明は前回衆院選まで、長年にわたって自民党と選挙協力してきた。大分でも人的ネットワークを含めた結びつきは強く、自民側は今回も選挙区ごとに協力を申し出る意向を持っている。戸高氏は「面談は設定するが、中途半端なことはできないし、新党を結成した現状を伝える」と強調。「しっかりと切り替え、腹を決めて戦う」と基本姿勢を語った。

21日時点で、2区は吉川氏と自民現職の広瀬建氏（51）の一騎打ちが有力。3区は小林氏のほか、自民の現職岩屋毅氏（68）、参政党の新人野中きえ氏（41）、日本保守党の新人岩永京子氏（64）、政治団体代表の新人平野雨龍氏（31）の5人が立候補に向けた準備を進めている。（中野剛史）