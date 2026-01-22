¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ïº´À¤ÊÝÊ¸³Ø¾Þ¤ËÁêÀî¤µ¤ó¶ç½¸¡¡»ÔÆâ¤Î¸µ¹â¹»¶µÍ¡¡¡¡Ö½Õ¤ÎÎ¹¡×642¶ç¼ýÏ¿
¡¡º´À¤ÊÝÊ¸²½¶¨²ñ¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Öº´À¤ÊÝÊ¸³Ø¾Þ¡×¤Ë¡¢¸µ¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÁêÀîÀµÉÒ¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¡áÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤â¤ß¤¸¤¬µÖÄ®¡á¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¶ç½¸¤òÁª¤ó¤À¡£¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¹©¶È¹â¹»¤ÇÅÅµ¤¤ò¶µ¤¨¡¢40ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÆ±Î½¤é¤È»Ï¤á¤¿ÇÐ¶ç¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤ÏÇÐ¶ç¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÁêÀî¤µ¤ó¡£±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢´î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö½Õ¤ÎÎ¹¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¶ç½¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±Ó¤ó¤ÀºîÉÊ¤«¤é642¶ç¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë½é´ü¤ÈºÇ¶á¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡½Õ¤ÎÄ¬½í¤ËËþ¤Á¤ÆË¤«¤Ê¤ê
¡¡Äß¡Ê¤Ä¡Ë¤ê¶¶¤ò¤³¤ï¤´¤ïÅÏ¤ë½é²»¤«¤Ê
¡¡½Õ¤ÎÄ¬¡Ý¤Ïº´À¤ÊÝ¤«¤éÄ¹ºê¤Ø¤ÎÄÌ¶ÐÃæ¤ÎÂçÂ¼ÏÑ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¡¢Äß¤ê¶¶¤ò¡Ý¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤Î»¶Êâ¥³¡¼¥¹¤Ç¼ª¤Ë¤·¤¿¥¦¥°¥¤¥¹¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¡¢¼«¿È¤Î¿´¾Ý¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ±Ó¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁêÀî¤µ¤ó¤ÏËÜ»æ¤ÎÅê¶ç¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤ÆÉ¼ÔÊ¸·Ý¡×¤Î¾ïÏ¢¡£¡ÖÇÐ¶ç¤ÎÎ¹¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º´À¤ÊÝÊ¸³Ø¾Þ¤Ï1981Ç¯ÅÙ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤ä¶á¹Ù¤Îºß½»¼Ô¤¬¤³¤³1Ç¯´Ö¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿ºîÉÊ¤«¤éÁª¤Ö¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤Î°ì¿Í¡¢¾®À¾½¡½½¡¦º´À¤ÊÝÊ¸²½¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ïº£²ó¤Î¶ç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¡Ê½ÅÀî±Ñ²ð¡Ë