佐賀県は陶磁器といった佐賀ならではの文化を海外に発信する「世界の文化創造拠点ARITAプロジェクト」を進める。文化庁が2025年度に新設した補助事業に、九州で唯一選ばれた。有田焼を誇る有田町全体を「生きたミュージアム」に見立て、唐津焼、鍋島焼などの伝統が息づく周辺地域にも足を延ばせる周遊ルートを構築。県は「世界に打って出る一歩にしたい」と意気込んでいる。

補助事業名は「本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業（ACEプログラム）」。29年度までの5年間で、国が事業費の3分の2を補助する内容で、全国で8件が採択された。

県の構想では、有田町で窯元などのツアーやろくろ体験を実施。唐津市、伊万里市、武雄市など窯業が盛んな周辺地域にも足を運んでもらえるよう情報を発信する。九州各地の焼き物文化について学べる県立九州陶磁文化館（同町）を拠点とし、嬉野市のティーツーリズムや温泉ともつなげたい考えだ。

県は、5年間で総事業費12億円程度を見込み、うち約8億円が国の補助となる。初年度の25年度は、体制づくりやニーズ調査、フォーラム開催などに取り組み、構想を具体化させる予定。

県は主なターゲットとして、知的好奇心が強く、地域の伝統に触れて知識を深めようとする欧米からの旅行客を想定し、長期滞在を促したいという。県の担当者は「文化の深みがあり、日本らしい町並みが多く残る佐賀には関心が寄せられている。海外に伝わるように文化資源を磨き上げ、ストーリーとしてつなげて発信したい」と話している。

◇ ◇

県は初回のフォーラムを24日午後1時半から、同文化館で開く。有田焼にまつわる体験プログラム作りなどを手がけてきた一般社団法人「へうげる」の深江亮平代表理事ら、観光の専門家による講演やトークセッションを予定。参加無料で、専用フォーム＝QRコード＝からの申し込みが必要。（田中早紀）