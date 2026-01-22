原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、原子力発電環境整備機構（NUMO）による「文献調査」が進む佐賀県玄海町で20日夜、政府側と地元住民が意見交換する4回目の「対話の場」が開かれた。

町民有志でつくる実行委員会の主催で、2025年4月から開催。幅広い参加を促すために毎回メンバーを入れ替えており、今回は5人程度の一般公募枠に対して2人の応募があった。区長会など町内の各種団体の17人と合わせて計19人が参加した。

対話の冒頭、赤沢亮正経済産業相が今月16日に全国の知事に文書を送付し、文献調査の対象地域拡大に向けた協力を求めたことを説明。文書では「全国複数地点で行う調査であり、地域任せにすることなく、国の責任で協力をお願いしていく」と強調しており、同省資源エネルギー庁放射性廃棄物対策課の横手広樹課長は「調査地域の拡大に向けて国がもっと前に出ていくという内容だ」と説明した。

この日の非公開の対話では、参加者からは「調査はいつごろ終わるのか」や「報告書はどのように公開するのか」といった声が上がったという。終了後、八島一郎・実行委員長は「みんなには文献調査が最終段階になっているという認識があるようだ」と話した。

文献調査は24年6月に始まっており、調査期間は2年程度となる見通し。NUMOの永吉光理事は「（調査終了が）最終的にいつごろかというコメントは控えるが、今のところ順調に進んでいる」と述べた。（向井大豪）