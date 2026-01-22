いかなる理由があろうとも暴力は断じて許されない。ましてや人命を奪うことなどあってはならない。

2022年7月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相が銃撃され、死亡した。殺人などの罪に問われた山上徹也被告の裁判員裁判で、奈良地裁は求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

被告は殺害を認めており、最大の焦点は量刑だった。

被告の母親は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者で、多額の献金を重ねて家庭は崩壊し、兄は自殺した。

被告は教団への復讐（ふくしゅう）を決意し、教団と政治の関わりの中心人物と考えた安倍氏を襲撃した、と法廷で述べていた。

弁護側は、被告は宗教が関わった虐待の被害者であるとして、懲役20年が限度と訴えていた。

判決は、不遇な生い立ちと事件の関係について「大きく影響したとは認められない」とした。その点では疑問が残る。宗教被害がなければ、被告は事件を起こしていないと容易に想像できるからだ。

それでもなお、殺害行為に及んだ責任は極めて重大だ。

銃器を使用した殺人罪の判例では、犠牲者が1人の場合でも厳罰を科してきた。

判決は、被告が使った手製銃を銃刀法の「拳銃等」に該当すると認定した。その上で「多数の聴衆がいる現場で銃を発射した悪質性は、他の事件と比べても著しく重い」と指摘した。妥当だろう。

判決が指摘するように、人を殺してはいけないという社会的規範を認識し、犯行に至る過程で思いとどまる機会はあったはずだ。生涯をかけて償わなければならない。

事件を機に、旧統一教会による霊感商法や高額献金の被害に再び注目が集まった。他の宗教団体を含め、宗教2世の救済問題にもようやく光が当たった。長年放置してきた社会の重たい課題だ。

東京地裁は昨年、教団に対する解散命令を決定した。教団側は即時抗告しており、東京高裁が今春にも判断を示す可能性がある。高額献金の被害救済は道半ばだ。政治は責任を持って全面解決に導かなければならない。

とりわけ自民党の責任は重い。安倍氏の祖父の岸信介元首相に始まり、旧安倍派議員を中心に教団との蜜月関係が続いていた。その弊害が事件後、一気に表面化した。

世論の批判を受け、自民党は教団との関係断絶を宣言した。だが、中途半端な調査で幕引きを図り、両者の関係は未解明な部分が多い。うやむやで終わらせてはならない。

報道機関も反省しなければならない。本紙をはじめ、教団の反社会性を追及する報道は近年、少なくなっていた。

今も交流サイト（SNS）を中心に、政治的理由で別に狙撃犯がいたとする誤った言説が広がる。今回の判決で示された事実認定を社会で共有し、悲劇を繰り返さないための教訓とすべきだ。