安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われていた山上徹也被告に、求刑通り「無期懲役」が言い渡されました。今回の裁判について安倍昭恵さん、そして裁判員はどう感じたのでしょうか。

■妻・昭恵さん「罪を償っていただきたい」

安倍元首相の妻・昭恵さん 判決後のコメント

「突然の夫の死からの長かった日々に、一つの区切りがついたと感じています」

事件から約3年半。21日の判決をうけて、コメントを発表した安倍元首相の妻・昭恵さん。

安倍元首相の妻・昭恵さん 判決後のコメント

「被告人は、自分のしたことをきちんと正面から見つめ、私のかけがえのない家族である夫の命を奪い去った罪を償っていただきたいと思います」

■争点は…献金で困窮した生い立ちの影響

演説中の安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告（45）。

裁判の最大の争点となっていたのは、母親による旧統一教会への多額の献金で家庭が経済的に困窮した生い立ちが、どこまで量刑に考慮されるかです。

これまでの裁判では…。

山上徹也被告（45）

「安倍元首相は旧統一教会と政治との関わりの中心にいる方。他の政治家では意味が弱い」

その一方で…。

山上徹也被告（45）

「あくまでも統一教会が対象で、本筋ではないと思っていた」

検察側は、「生い立ちが犯行の意思決定に与えた影響は極めて限定的」として、無期懲役を求刑。

一方、弁護側は「被告人の生い立ちは最も重要視されるべき事情」だとして、懲役20年までにとどめるよう求めていました。

■裁判長“短絡的で自己中心的”

迎えた21日の判決。

裁判長

「主文、被告人を無期懲役に処する」

言い渡されたのは、検察の求刑通り「無期懲役」でした。落ちついた様子で、まっすぐ前を向いて判決を聞いていた山上被告。

裁判長

「極めて危険で悪質性の高い犯行態様によって被害者の生命が失われた」

また量刑の争点となっていた“生い立ち”については…。

裁判長

「不遇な側面が大きいと言えるが、激しい怒りを抱いたとしても、現実に殺人という行為に至ることには、大きな飛躍がある」

短絡的で自己中心的な意思決定をしていて、生い立ちに大きな影響があったとは認められないとしました。

■裁判員「家族思いな部分がとても強い」

判決後、午後4時半すぎに会見を行った裁判員は…。

裁判員（50代）

「被告人を裁く立場に選ばれた。神経をすり減らすような作業が続いた」

裁判員（40代）

「被害者が元首相である部分は、最初は大きい事件だなと思ったが、1人の人が殺されたと切り離して考えるようにした」

また、裁判を通して見た山上被告の印象について…。

裁判員（50代）

「自分に不利になるような証言でも、ちゃんと受け答えしていた。能力の高い人物だと思った」

裁判員（40代）

「家族思いな部分がとても強い方だなという印象。宗教2世として不遇な幼少期・青年期を送られている。そういった境遇がなければ、持ち前の頭の良さ等で大成されていた方なのかなと」

山上被告の弁護団は「主張が認められなかったのは遺憾であり、控訴するかどうかについては被告人と協議の上、判断する」としています。

（1月21日放送『news zero』より）